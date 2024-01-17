聖保祿中學化學科全級重考　涉老師按舊卷擬題　疏忽交錯初版列印

再有學校發生試卷出錯，需要安排全級重考。涉事為傳統名校、位於跑馬地的聖保祿中學，中三級的化學科開考後，才得悉試卷內容與前年相同，經校方調查後，是因為老師使用舊卷的檔案作為出卷藍本，最終疏忽向校方提交「初步修改的版本」供校方列印。教育局指，會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現有教師或職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。



位於跑馬地的聖保祿中學，中三級的化學科開考後，涉考卷出錯需要全級重考。（資料圖片）

料過百中三生受影響 學生質疑有老師貪方便抄舊卷

《香港01》接獲聖保祿中學的學生投訴指，中三級化學科於本月3日開考後，校方發通告稱，由於有員工使用錯誤的電腦文件，導致印錯前年的考卷，為確保公平性，決定於今日（17日）全級重考，估計該級約有150人受影響。該學生指，考卷上印有正確的學年，質疑是否有老師一時「貪方便，照抄份卷，淨改年份，駁唔會畀人知?」

該名學生稱，中三成績影響高中選科，月初化科學考試時發揮佳，擔心重考時未能維持水準；兩次考試相隔約兩星期，學生須花額外時間重溫科目，擔心影響其他科目的應試準備。

開考後學校接家長投訴始發現

聖保祿中學回覆《香港01》查詢表示，本年度中三級化學科考試後，校方收到家長表達試卷與前年試卷相同，故造成不公平，會影響中三升中四選科，要求學校處理。經學校調查後，得悉老師使用了兩年前的試卷檔案作為出卷藍本，惟最後因疏忽，提交了一個只作了初步修改的版本給校方列印。校方指，一向以來會發還中三級化學科試卷給學生，所以不會重用過去的試卷。

校方表示，為確保考核公平，決定安排全級重考，並透過通告通知家長和會見全體中三級學生解釋重考原因，及重考的安排，對此深表歉意。校方稱，今次實屬個別事件，本校亦已重新審視出卷流程，以避免同類事件再次發生。

教育局指，會繼續跟進事件，審視學校的調查結果。（資料圖片）

教育局：會繼續跟進 若涉教員違規 必嚴肅處理

教育局回覆稱，已獲悉事件，並得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。局方指，已促請學校展開調查，以及提交相關報告，又提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下舉行，亦須與家長及學生保持良好溝通。

教育局指，會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現有教師或職員涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。