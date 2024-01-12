皇仁書院中二生要重考電腦科　消息指教師遺留試卷在印刷房恐外洩

撰文：陶嘉心
出版：更新：

「官校之首」皇仁書院發生疑試卷外洩，中二全級約140學生下周要重考電腦科。據了解，負責電腦科的教師印刷試卷後，忘記取回，遺留在印刷房，其後被其他教師發現，惟考試已舉行，但恐怕試題早已外洩造成不公，故校方決定重考。

教育局表示，已聯絡學校了解情況，得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長，局方已促請學校進行調查，並提醒學校須確保其校內測試公平、公正，亦須與家長及學生保持良好溝通。

+2

教育局：如教師或職員專業失德必嚴肅處理

據了解，事件涉及一名新入職教師，有資深教師在印刷房發現有已印好的中二電腦科試卷後，遂向上級匯報，發現該教師忘了在印完後即取回。由於考試已於日前舉行，校方憂慮試題可能早已外洩，故安排中二學生下周重考。

教育局表示，皇任何違規行為或專業仁已就事件及相關安排通知學生及家長。教育局已促請學校進行調查，並提醒學校須確保其校內測試公平、公正，亦須與家長及學生保持良好溝通；局方會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現教師或職員涉及失德，定必嚴肅處理。

2018年中四英文科試後發現遺失數份試卷　全級重考

翻查資料，皇仁書院以往校內考試也曾有狀況發生，在2018年6月，該校舉行中四級英文科閱讀卷考試後，發生數份試卷遺失的事，全級學生同樣因而要重考。時任校長李瑞華向《香港01》證實事件，教育局當時也指有收到皇仁的通報，並已向學校了解事件，會與學校保持聯繫及提供適切的支援。

皇仁書院疑「閉門失竊」　遺失4份中四英文科試卷　全級要重考聖羅撒書院更新筆記應用程式　近百學生筆記遭清空　須延期考試黃仁龍回皇仁書院傳授做人錦囊：人生旅途不只有橫向　也要縱向看皇仁書院會考十優狀元蔣濛任美國普渡大學校長　學術成就卓越皇仁書院160周年校慶　何超鳳代父發言　校史記載賭王活潑俊朗皇仁書院舊生會召周年大會250人出席　消息︰83%同意廢何君堯會籍
皇仁書院
教育局