皇仁書院中二生要重考電腦科　消息指教師遺留試卷在印刷房恐外洩

「官校之首」皇仁書院發生疑試卷外洩，中二全級約140學生下周要重考電腦科。據了解，負責電腦科的教師印刷試卷後，忘記取回，遺留在印刷房，其後被其他教師發現，惟考試已舉行，但恐怕試題早已外洩造成不公，故校方決定重考。



教育局表示，已聯絡學校了解情況，得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長，局方已促請學校進行調查，並提醒學校須確保其校內測試公平、公正，亦須與家長及學生保持良好溝通。



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教育局：如教師或職員專業失德必嚴肅處理

據了解，事件涉及一名新入職教師，有資深教師在印刷房發現有已印好的中二電腦科試卷後，遂向上級匯報，發現該教師忘了在印完後即取回。由於考試已於日前舉行，校方憂慮試題可能早已外洩，故安排中二學生下周重考。

教育局表示，皇任何違規行為或專業仁已就事件及相關安排通知學生及家長。教育局已促請學校進行調查，並提醒學校須確保其校內測試公平、公正，亦須與家長及學生保持良好溝通；局方會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現教師或職員涉及失德，定必嚴肅處理。

2018年中四英文科試後發現遺失數份試卷 全級重考

翻查資料，皇仁書院以往校內考試也曾有狀況發生，在2018年6月，該校舉行中四級英文科閱讀卷考試後，發生數份試卷遺失的事，全級學生同樣因而要重考。時任校長李瑞華向《香港01》證實事件，教育局當時也指有收到皇仁的通報，並已向學校了解事件，會與學校保持聯繫及提供適切的支援。