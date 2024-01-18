女子疑不滿其夫被投訴在消防局外違泊　虛報火警　官斥自私囚4周

女文員疑不滿一名見習消防隊長投訴其夫在消防局外違例泊車，涉虛報該消防局所屬地區有的士冒煙，令一隊消防員撲空及浪費5個半小時。女文員早前承認虛報等兩罪，求情透露她患有情緒病，案發時因情緒失控而犯案。案件今(18日)在東區法院判刑，裁判官指被告懷恨在心，為了報復而虛耗公眾資源，行為不負責任兼自私，拒判緩刑或社會服務，判被告入獄4星期，但准她保釋等候上訴。



女被告李育菁，34歲，文員。承認虛報火警，及導致警力浪費兩罪，控罪指她於2023年5月17日，向筲箕灣消防局虛報；及明知而作出傾向對財產安全引起憂慮的虛報，因而導致警力浪費，即聲稱她在筲箕灣亞公岩道，看到一輛的士冒煙和火花。

被告李育菁在東區法院承認虛報火警及浪費警力罪，被判囚4星期。

案情指，李的丈夫是筲箕灣消防局已婚宿舍的租戶。2023年5月16日晚上11時許，李的丈夫把車泊在消防局外，當時另有數車停泊該處。一名見習消防隊長見有數車違泊，遂報警投訴。該見習隊長後來收到一名女子來電稱：「你唔好搞咁多小動作，如果唔係玩X你地班仆街。」

翌日零晨12時，消防控制室收到一名女子來電，她稱看到亞公岩道有一輛的士冒煙和有火花。消防人員到場處理，卻發現並無上述情況。事件浪費消防局人員5小時29分鐘。經調查後發現報案女子的電話號碼是李所登記。

同案另有一名消防隊目被告劉浩殷(45歲)，他否認被控3項虛假火警警報罪及一項導致警力的浪費罪，排期3月4日開審。

案件編號：ESCC2531/2023