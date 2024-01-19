西九文化區3月辦高峰論壇　北京故宮、法國凡爾賽宮負責人來港

西九文化區管理局周四（18日）公布將於年3月25至26日在西九文化區首度舉辦香港國際文化高峰論壇，為2024年香港藝術周揭開序幕，論壇雲集逾20位來自11個國家和地區的重量級嘉賓講者，包括多個主要文化區和頂尖文博機構的領袖。管理局表示，與會者將透過啟發思考的對話和討論，加強國際文化交流和建立夥伴關係，並將參與豐富多元的活動，體驗香港匯聚中外文化精萃的多元文化氛圍。



西九文化區管理局將於年3月25至26日在西九文化區首度舉辦香港國際文化高峰論壇。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港國際文化高峰論壇2024以「跨文化 越時代」為主題，促進文化知識與前瞻思維的交流與碰撞。大會將在高峰論壇開幕前一晚（24日）於香港故宮文化博物館舉行歡迎晚宴，並於25日上午在戲曲中心舉行開幕典禮暨座談討論，隨後分別於同日下午和26日上午在 M+和香港故宮文化博物館舉行共四場專題討論。

參與者包括英國大英博物館館長（暫任）Mark Jones、法國凡爾賽宮和特里亞農國家博物館館長Laurent Salomé、法國龐比度國家藝術和文化中心首席策展人Marcella Lista、美國三藩市美術博物館館長兼行政總裁Thomas P Campbell、日本東京國立博物館館長原誠、中國國家博物館館長王春法及故宮博物院院長王旭東等。

本地東道主西九文化區管理局董事局主席唐英年、行政總裁馮程淑儀、M+博物館館長華安雅、故宮文化博物館館長吳志華也會出席。

管理局表示，有超過1,000位來自全球各地的與會者將就文化區及博物館未來發展的相關熱點議題分享交流。高峰論壇亦將安排直播，讓全球各地觀眾均能夠透過線上參與論壇。

在論壇期間，西九文化區兩間博物館M+和香港故宮文化博物館，以及管理局轄下的表演藝術處，將與全球各地超過20間頂尖文化藝術機構簽署合作備忘錄或合作協議，促成國際間的文化交流及長遠合作，彰顯西九文化區作為亞洲文化藝術樞紐日益重要的地位。

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示， 國家「十四五規劃」明確支持發展香港成為中外文化交流中心，啟發西九文化區管理局今年3月首次舉辦香港國際文化高峰論壇。是次高峰論壇正體現香港堅定不移地通過藝術和文化，促進各國和各地區之間的對話和建立夥伴關係的承諾。「高峰論壇亦是我們向全世界展示香港蓬勃的文化藝術氛圍，特別是西九文化區作為亞洲新文化樞紐的寶貴機會。」