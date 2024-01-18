聯合醫院骨髓瘤男病人　下午被發現斜揹袋肩帶纏頸身亡　警方調查

基督教聯合醫院發言人今日（18日）公布一宗醫療風險警示事件，指一名患有骨髓瘤的55歲男病人，自本月12日起入住該院內科病房，期間情況穩定。醫護人員今日下午2時35分準備為病人量血壓時，發現病人頸部被斜揹袋肩帶纏繞，並失去意識。病人延至下午3時35分離世。



聯合醫院表示，一名患有骨髓瘤的55歲男病人，自1月12日起入住該院內科病房。病人留院期間，臨床情況穩定。

醫護人員今日下午約2時10分曾與病人溝通，當時病人並無異樣。及至下午2時35分準備為病人量血壓時，發現病人頸部被斜揹袋肩帶纏繞，並失去意識。醫護人員立即移除肩帶並為病人進行搶救，並即時報警及同時通知病人家屬。病人延至下午3時35分離世。

院方發言人表示，「本院對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助和全力配合警方調查。」又指院方非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

不過，聯合醫院的新聞稿，並沒交代在什麼位置發現該病人有肩帶纏頸。但警方將案件列作「自殺」處理。警方於現場沒有檢獲遺書，稍後會驗屍確定死因。.