醫管局與北京協和醫院簽署5年合作協議　冀加強交流改善公院管理

醫管局公布，主席范鴻齡與行政總裁高拔陞醫生率團本周訪問北京協和醫院兩天，並在昨日（17日）與北京協和醫院簽署為期五年（2024年至2029年）合作協議，加強雙方於公立醫院發展和管理方面的交流合作，包括醫院管理、醫療服務發展、醫護專業發展，以及醫療專業與管理人才培訓等。



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醫管局稱，雙方曾於2011年簽署為期5年的戰略合作意向書，共同探索公立醫院管理創新模式，今次新簽署的協議，則緣於醫管局去年9月到訪協和醫院期間，兩院就着共同關心的醫院管理與發展相關議題交換意見，因而促成今次合作協議。

范鴻齡指，為日後進一步合作奠定更堅實基礎，局方會積極配合特區政府的醫療衞生政策，深化與內地在醫療衞生健康領域的合作，推動公立醫院發展，以更好地融入國家發展大局。

他又提到，兩地公共醫療服務有不少可以互相借鏡的地方，「期待未來雙方透過推動臨床專業發展與交流，促進人才培訓等」並在醫院管理與服務發展方面互相學習，共同提升雙方的公共醫療衞生服務水平。

協和醫院院長張抒揚則指，雙方長期交流已建立良好合作基礎，期待希望未來可發揮各自優勢，創新管理模式與推動交流。