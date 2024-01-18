葵涌醫院上周爆新冠群組　10名病人隔離治療情況穩定

醫管局今日（18日）公布，葵涌醫院一名26歲確診2019冠狀病毒的男病人，於1月12日起入住院內一個精神科男病房，該病房其後自1月14日起，先後有9名介乎18歲至87歲的病人，出現發燒或呼吸道感染徵狀，經檢測後確診2019冠狀病毒病；全部10名病人現正接受隔離治療及情況穩定。該病房已暫停接收新症及探訪安排。



葵涌醫院一個病房於上周日爆發新冠群組。（資料圖片／馬耀文攝）

另一病房爆水痘群組 一員工染疫即日休假

另外，葵涌醫院智障科一個男病房，自1月15日起，先後有2名年齡分別為25歲及32歲的病人出現紅疹或水疱，經檢測後確診感染水痘，有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。

該病房另有一名員工昨日（17日）起出現紅疹及水疱，該名員工已由今日起休假。醫院感染控制組在接獲報告後隨即展開接觸追蹤調查，醫院已陸續通知有關接觸者，並安排過去沒有接種過水痘疫苗，或未能確定是否曾感染水痘病毒的接觸者接受抗體測試，評估他們是否需要接受醫學監測或隔離；病房亦已停收新症。

醫管局指，有關病房已進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。醫院會繼續緊密監察病人的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。