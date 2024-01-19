垃圾徵費｜謝展寰承諾不再押後終再押後　環團失望批沒做好推廣

垃圾徵費本於4月1日實施，不過社會疑團多，終第二度押後。去年首度押後時，環境及生態局局長謝展寰曾在立法會中表明，垃圾徵費不會再押後，結果事與願違。有環保團體對再度押後感失望，又指垃圾徵費早於上屆環境局局長黃錦星年代通過，但港府一直未做好推廣，以及修補法例漏洞，環團坦言政策押後對事情無幫助，因物管公司在樓梯間放置大型指定膠袋，用公數埋單、執法監管等問題一直無解決。



垃圾徵費本來將於4月1日起實施，但消息指將會押後。（資料圖片）

垃圾徵費本來於去年年底推行，不過當局表示考慮到去年年底至今年農曆新年期間垃圾量大增，以及清潔服務業人手緊絀，所以將推行日期押後至今年4月1日。環境及生態局局長謝展寰去年7月出席立法會會議時表明，不會再押後。不過，今日（19日）傳出消息指，垃圾徵費將第二度延期執行。

綠領行動總幹事何漢威對垃圾徵費押後表示失望，「政府11月已推出指引，依家市民同物管先如夢初醒」。他解釋，垃圾徵費早於黃錦星年代已通過，但當局一直未做好宣傳工作，亦未能解決清潔工及物管公司將會遇到的難題，包括物管公司在樓梯間放置大型指定膠袋「執手尾」，用公數埋單的問題，導致今次事件發生。

何漢威批當局未做好宣傳工作。（資料圖片）

他認為，以上問題癥結一日不解決，垃圾徵費實施日期押後，只係將問題延後，無補於事。他建議，當局可仿傚台灣做法，規定住宅大廈設立回收層，並於閉路電視，集中處理住戶的回收物。