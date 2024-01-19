垃圾徵費｜區議員稱已有住宅加$100管理費　市民轟政策不清倡押後

垃圾徵費將於4月1日實施，市民對落實細節仍存疑慮。葵涌東區議員周潔莹表示，已有單幢式樓宇的業主立案法團通知住戶，會就垃圾徵費增加管理費，由原來300元增至400元，有住戶質疑太貴及不透明。



另有多名市民致電電台鬧爆政策不清，包括致電環保署熱線詢問如何處理外賣膠袋，對方竟稱不知；有市民建議先增強教育宣傳，押後一年再推行垃圾徵費。



葵涌東區議員周潔莹今早（19日）在電台節目表示，不少街坊對垃圾徵費執行細節仍覺不清晰，提到區內有單幢式樓宇的業主立案法團，已通知住戶加管理費，由原來300元加至400元。

周表示，法團解釋大廈推算每月要買600個指定膠袋，涉及6,600元，部份居民認為太貴，又擔心幫大廈內的劏房戶付錢：「每戶多100蚊都係多咗啲，有住住唔係好清楚收個100蚊點用。」

另有多名市民致電電台表達對政策不滿，其中馬小姐指，買外賣時會有背心膠袋，以往會不斷循環再用該膠袋，之後再當垃圾袋扔，故每月實際只會用到4個新的垃圾袋。她稱致電環保署問可如何處理該些外賣膠袋，「佢話唔知！唔知？佢負責執行話唔知？」

市民羅小姐則指特首李家超要求環境及生態局官員叫做好些、令政策更簡單入屋，惟局方宣傳不足，市民對實際做法仍然不清，建議應遲一年推行，包括增加宣傳及處理安老院舍問題：「準備得好啲、教育好啲先嚟搞啦，唔係又一塌糊塗搞到甩甩漏漏，哎呀好辛苦呀咁樣。」

另有市民黎先生則稱十分支持環保，但屋苑現無三色收集箱，須到較遠處的綠在區區收集點回收，惟他辛苦帶到收集點，卻見回收物品放置在門外無人理會，「我為咗環保畀屋企人鬧……我最支持三色箱，綠在區區要行好遠先有，你叫我點支持政府？」