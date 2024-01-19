垃圾徵費｜處理廚餘開支大　黃傑龍憂未能減廢終雙輸：左右腦衝突

垃圾徵費4月1日實施，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍表示，旗下50多間食肆即使做盡廚餘及廢物回收，料一年仍要多付300萬元買指定垃圾袋。他又說，目前政府回收廚餘只覆蓋約一半商場，以及約50個供街舖使用的廚餘回收點，指相信有不少食肆未能解決回收問題，只在原來垃圾量加一個綠色袋：「畀咗錢就算，造成雙輸局面」。



本港每日有1萬幾噸家居廢物，廚餘佔當中三分一，即每日3,000多噸。（廖雁雄攝）

黃傑龍：左腦計到好頭痛 右腦又要為環保

黃傑龍今早（19日）在電台節目表示，垃圾徵費已討論10年，業界亦成功爭取回收廚餘不須付費，但對徵費亦感無奈，形容「左腦同右腦好衝突，左腦計到好頭痛，右腦又要為環保。」

4成商場未有回收配套 料旗下食肆每年須多付300萬元

他表示，旗下約有50多間食肆，料即使做盡環保回收，一年仍要多付300萬元購買指定垃圾袋。他指雖然政府承諾會派承辦商回收所有商場廚餘，但仍有部份商場未有申請，其50多間食肆料當中4成未有回收配套。

黃傑龍。（資料圖片）

街舖方面，黃指街舖回收廚餘更困難，一般要送到垃圾收集站中的廚餘收集點，全港200多個收集站只有50個廚餘收集點，政府稱目標想增至100個。他又指政府已承諾每區有承辦商主動收集廚餘，目前只有4區在做，稍後會覆蓋至18區。

黃傑龍指出，垃圾徵費討論已久，但過去受疫情影響，從疫情恢復後經濟卻未見回復，故現時推垃圾徵費時機不算合適。他指業界還是市民無論如何回收，也會有額外開支，亦相信不少食肆解決不到問題，在原有垃圾下增加綠色袋：「畀咗錢就算，造成雙輸局面。」

垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（資料圖片）

家居廚餘又如何處理？環保協進會總幹事邱榮光表示，本港每日有1萬幾噸家居廢物，廚餘佔當中三分一，即每日3,000多噸。他稱2021年已有先導計劃，在多個屋邨設廚餘回收機，市民「嘟一嘟」綠綠賞積分卡，廚餘機會開蓋，可將廚餘放至桶內，並由承辦商送到O Park處理。

環保協進會稱市民開始「斷捨離」 紙張回收量增一倍

邱榮光稱大力推廚餘回收機有幾個問題要解決，包括承辦商何時回收，因過夜廚餘或有異味吸引蟑螂，最好應每日回收，但也要配合O Park回收時間等；其次是如何將廚餘放到機內，因試驗時有居民用食物盒裝廚餘，常常敲打機身將汁液倒出，造成滋擾，故現時暫只用膠袋裝好，到O Park破袋處理。

邱續稱，不少市民趁新年開始「斷捨離」，其協助營運的綠在區區收集點，過去一個星期日，紙張回收量是平時的兩倍。