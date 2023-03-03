尖沙咀四級火｜郭炳湘生前投得海員之家重建　酒店原擬明年開業

尖沙咀道中間道11號的「海員之家」重建地盤，周四（2日）晚上發生三級大火，大廈陷火海猶如巨型火柱，火屑更波及毗鄰大廈，至周五凌晨1時許再升級為四級火。翻查資料，海員俱樂部2018年就「海員之家」重建計劃招標，項目終由商人郭炳湘旗下帝國集團奪得，亦是郭氏生前所投得，預計總投資60億元，擬於2024年開業。郭炳湘次子、帝國集團團董事郭基浩曾受訪指，父親生前非常喜歡做酒店，「做酒店未必係最賺錢，亦唔係純粹為賺錢，而係想將父親嘅vision（願景）發揚光大。」



2018年初，獲批的尖沙咀海員之家俱樂部重建項目，由帝國集團投得，與政府達成原址換地補地價11.3億元協議，最大總樓面面積為32,263平方米，低層為「海員之家」私會所設施，佔最多4,600平方米樓面，9至42樓為酒店，將提供約500間客房，並引入美國金普頓品牌（KIMPTON）負責營運，預計總投資60億元。帝國集團當時指，會興建一個現代化及切合尖沙嘴區發展的嶄新項目，最初預計於2022年落成。不過，落成時間一再延後，郭炳湘次子、帝國集團董事郭基浩去年接受專訪時再指，因應疫情關係，或會延至2024年開業。

郭基浩又指，作為集團首個獨資發展的酒店項目，未來將主攻年輕及商務客源，由於位置優越，酒店全部房間均可望到維港海景，在開則、布局及設計上均花了不少心思，所有的布置、沙發與窗外景觀均有關連，他更大賣關子稱「第時入到房見到，一定嘩嘩聲。」

相比發展住宅或寫字樓項目，郭基浩表示發展酒店更難「計數」。「酒店計數隨時要十三、十四年才能break even（收支平衡），相比住宅物業可能已經翻咗三轉，數字上係一啲都唔好做，但唔會被𠵱個因素影響。」他直言，經營酒店比較辛苦，但有信心，並強調集團旗下10個項目之中，大方向之一便是酒店，「唔係純為賺錢，而係想將父親嘅vision（願景）發揚光大。」

郭炳湘。（資料圖片）

▼海員之家重建地盤三級火▼

