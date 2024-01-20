陳茂波參加經濟論壇　為港招商引資鋪路　承認個別人士有討論23條

財政司司長陳茂波在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇年會返港，他指會上參與大小20多個會議，與全球政商界及國際組織代表交流。他指「香港隊」主要在外說好香港、說好中國故事，擴大朋友圈，為招商引資鋪路，他又稱會上個別人士提及香港基本港第23條立法，但討論較表面，國際較對香港及中國發展機遇更有興趣。



陳茂波今日（20日）傍晚從瑞士返港，他在機場見傳媒時指，今次年會主題是重建信任，指在地緣政治格局中，有國家選擇單邊主義，令全球經濟出現碎片化，拖累經濟及影響經濟復甦步伐，各國代表在年會中均有共識，認為以世貿準則為標準的多邊貿易及投資，最符合國際間利益。

「香港隊」說好香港、中國故事

他提到今次隨行「香港隊」成員除官員外，也有交易所、機管局、港鐵、律師樓及會計師樓代表，以及大學學者等。陳稱「香港隊」第一個目的是說好香港及中國故事，已參加20多個會議，包括論壇、小組討論、早餐會及雙邊討論等，與不同地方的政商界領袖、世界銀行總裁及智富領袖等交換意見，並邀對方到港參加不同活動。

陳茂波（中）和商經局局長丘應樺（右）於1月15日（達沃斯時間）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與人工智能公司AI21 Labs的聯合創辦人兼聯合行政總裁Ori Goshen（左）會面。（政府新聞處）

陳茂波：此行目的之一為擴大朋友圈

陳茂波稱，「香港隊」今次之行的第二目的是擴大朋友圈，包括與中東地區政府首長及商界會面，及認識一帶一路國家代表，例如哈薩克斯坦、蒙古等，以及歐洲意大利等，指對方均對香港及中國發展有興趣，但了解不深。

他指第三個目的是為招商引資鋪路，年會上集中會見許多中東新興市場，例如巴林、沙地及其他一帶一路沿線國家等，形容香港隊齊心合力說好香港故事，在不同範疇參加主題會。

問及年會上有無提及香港23條立法，陳茂波稱只有個別一兩位人士提及，且討論比較表面，最大交流仍是中國同香港發展機遇，重申全球投資布局中，中國同發展中亞洲是重點，香港在當中擔當重要角色。他亦稱有向與會者討論一國兩制在港實施，「等大家安心明白，一國兩制係長期堅持實行。」

新民黨獻計救市 陳茂波稱要小心衡量

新民黨早前建議金管局動用外匯儲備5%，投資港股以提振投資者信心，陳茂波稱，留意到坊間有不同意見，政府會聆聽但要小心衡量，也要小心謹慎處理金融市場風險，強調社會、商界、政府及各方合力，定可剋服未來一年的經濟挑戰。