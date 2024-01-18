政府謀開源改善財政狀況　陳茂波表明不會徵陸路離境稅或消費稅

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的財政司司長陳茂波昨日（達沃期時間17日），先後接受多家傳媒訪問時表明，開徵陸路離境稅會影響大灣區融合，即使想更多港人留港消費，亦不可能只向港人徵收，因生意應該是有來有往，故無意開徵相關稅項；而香港經濟正在恢復，考慮到市場及對市民影響後，也不會考慮引入消費稅。



他又澄清，政府會檢視各界就預算案提出的建議，但不代表會推行，在研究後認為稅制改動，需要考慮多方面因素，包括社會競爭力、經濟恢復情況及市民負擔，目前無條件引入資產增值稅。



+ 4

陳茂波在達沃斯先後接受多家傳媒訪問時，也有談及新一份財政預算案會否進一步為樓市「撤辣」，強調政府目標是樓市一直健康發展，一直有留意情況，有需要時會適時作出調整。

至於港股近期持續疲弱。陳茂波重申，股市受多方面因素影響，會密切留意市場發展，又相信隨美國減息及內地經濟穩步發展，對本港會有正面影響。對於政府去年11月下調股票印花稅後，未有明顯刺激港股交投。他回應指，印花稅在股票交易成本的佔比很小，而且與股市交投沒有直接關係。

陳茂波指，現時公共財政一方面開源一方面節流，新一屆政府上任以來，開支已縮減6%，2024至26年每年開支將減1%，希望透過財政整固政策，在2至3年內，將政府財政恢復至平衡。

此外，陳茂波在商務及經濟發展局局長丘應樺陪同下，與包括巴林財政與國民經濟部部長Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa和工商部長Abdulla Adel Fakhro、卡塔爾財政部長Ali bin Ahmed Al Kuwari，及哈薩克斯坦國民經濟部部長Alibek Kuantyrov。

陳茂波在上述雙邊會面上指出，香港作為高質量共建「一帶一路」倡議的節點平台，在推進區域金融聯通、擴大貿易、促進文化交流等方面，可發揮獨特的作用和貢獻。他指，近年中東和中亞地區國家積極推動經濟多元發展及綠色轉型，他歡迎他們利用香港高效穩健的金融市場，助力企業和項目的發展、推展和籌融資，在互利共贏的合作之中一同實現更好的發展。

此外，陳茂波和丘應樺也與意大利經濟和財政部部長Giancarlo Giorgetti及秘魯中央儲備銀行行長Julio Velarde Flores會面，就當前環球金融環境、地緣政治局勢及綠色轉型等議題進行交流。

陳茂波中午在一個午餐會發表主題演講。他致辭時指，國家堅持對外開放，經濟穩健前行，在科技和產業鏈配置上秉持國際合作，將持續為世界經濟發展提供強大動力。香港憑着「一國兩制」的獨特優勢，正致力鞏固和提升國際金融中心的地位，推進國際創科中心的建設，發揮聯繫國家和世界的橋樑角色，促進更多互利共贏合作。