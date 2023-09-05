元朗上攸田村村屋房東濫收劏房戶水費　承認三罪共罰款3,500元

新界元朗上攸田村一間村屋的房東因向其劏房租戶濫收水費，違反《水務設施規例》第47條，今日（5日）在粉嶺裁判法院承認三項控罪，分別罰款1,000元、1,500元及1,000元，共被判處罰款3,500元。



水務署指，今年2月接獲投訴，指有人向新界元朗上攸田村一間村屋的一名劏房租戶濫收水費。該房東違反《水務設施規例》第47條遭署方提出檢控。（資料圖片）

水務署指，今年2月接獲投訴，指有人向新界元朗上攸田村一間村屋的一名劏房租戶濫收水費。署方經調查及搜集證據後，向違反《水務設施規例》第47條的人士提出檢控。

該名房東今日在粉嶺裁判法院承認三項控罪，三罪分別罰款1,000元、1,500元及1,000元，共被判處罰款3,500元。

2021年經修訂後的《水務設施規例》，其第47條規定，供水帳戶的註冊用戶（通常為業主或房東）只可向其處所的佔用人（通常為租戶）收回繳交給水務署的水費。若收取費用超過此金額，即屬違法，最高可處罰款10,000元。

水務署表示，一直針對濫收劏房租戶水費的非法行為，作出主動巡查及提出檢控，自首宗案件於2022年6月定罪以來，本案為第10宗定罪的同類案件，罰款金額介乎1,000元至5,000元。

水務署指，為協助業主在分間單位安裝獨立水錶，已推出計劃並簡化程序。為鼓勵業主參與有關計劃，水務署會豁免在該計劃下每個獨立水錶的水費按金，亦會豁免提供水錶的費用。每個獨立水錶帳戶會有獨立水費單供繳交水費，以及每四個月首十二立方米免費的用水量。

除業主可申請為其劏房安裝獨立水錶外，劏房租戶亦可直接向水務署提出有關要求。水務署接獲要求後會主動聯絡業主跟進，並按需要提供技術支援。

水務署亦鼓勵公眾舉報濫收水費的非法行為，以便該署跟進及調查。市民可透過WhatsApp專線5665 5517，處理濫收劏房租戶水費和為劏房安裝獨立水錶的事宜，亦可致電水務署客戶諮詢熱線2824 5000舉報濫收劏房租戶水費，接通並選擇語言後，再按「7」字，便可直接向職員舉報。