澳門去年到訪旅客2800萬人次　按年升3.9倍　比香港少600萬

澳門今日（22日）公布去年12月到訪澳門旅客近300萬，比香港同期少100萬。 2023年全年入境旅客約為2,800萬人次，比香港少600萬，恢復至疫前7成，其中內地旅客約為1,900萬，佔67.5％，香港旅客則約有719萬，佔25.5％。



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澳門去年12月到訪旅客人次比香港同期少100萬

澳門今日公布去年12月到訪澳門旅客近300萬人次，比香港同期少100萬。內地旅客約為196萬，香港約為68萬，國際旅客約為23萬。不過夜與留宿旅客約各佔一半，留宿旅客的平均逗留時間為2.2日，按年少1.4日。

港人佔訪澳旅客四分一

2023年全年入境旅客人次約為2,800萬，比香港少600萬，恢復至疫前7成，其中內地旅客約為1,900萬，佔67.5％，香港旅客則約有719萬，佔25.5％。國際旅客約為145萬，佔5.2%。

留宿旅客約為1,400萬，不過夜旅客亦接近1,400萬。旅客平均逗留時間較2022年減少0.2日至1.3日，留宿旅客的平均逗留時間為2.3日，接年縮短1.1日。

旅遊發展局本月中公布，去年整體訪港旅客中，過夜旅客佔一半，比例較疫情前高，即約1,700萬人次，他們平均留港3.6晚，亦比疫情前長；而根據旅發局調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度達 8.7分，同樣高於疫情前水平。