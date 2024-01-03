流感爆發｜澳門陽性率上升　8成感染H3N2病毒　近日1人併發肺炎亡

澳門流感樣病例就診人次由去年12月開始上升，2023年第52周的陽性率為24.4%，較11月的10.3％翻倍，82.6%的病患感染甲型H3N2流感病毒。去年12月至今錄得46宗群集性流感樣疾病事件，涉及401人，主要發生在幼稚園及中小學。



當局公布去年1月至今，錄得89例流感併發肺炎的流感重症，病人為2歲至96歲，58男31女，只有10人接種流感疫苗，近日1人死亡。



澳門流感樣病例就診人次由去年12月開始上升，陽性率上升至24.4%。

就診人次比率：兒童每百人次病例為37.2

澳門流感樣病例就診人次由去年12月開始上升，2023年第52周成人急診流感樣病例就診人次佔總就診人次比率，每百人次病例為12.3人次，兒童為37.2人次。陽性率為24.4%，較11月10.3％上升。82.6%的病患感染甲型H3N2流感病毒，14.5%的病患感染乙型流感病毒，1.4%的病患感染甲型H1N1流感病毒。

46宗群集性流感樣疾病事件

流感樣群集性感染事件方面，2023年12月至今錄得46宗群集性流感樣疾病事件，涉及401人，主要發生在幼稚園及中小學。當中17宗由甲型流感病毒引起，4宗由腺病毒引起，2宗由乙型流感病毒引起，2宗由甲型流感病毒與新冠病毒混合感染引起，1宗由腸/鼻病毒引起，其餘20宗的檢驗結果呈陰性或仍在檢測中。

今日(3日)亦接獲1宗流感樣疾病群集性感染報告，患者為高樓街的海星中學高三文乙班3名學生。患者12月31日起出現發熱及咳嗽等上呼吸道症狀，全部患者已接受診治，無重症或其他嚴重併發症情況；有關場所已加強清潔消毒和保持室內空氣流通等感染控制措施，嚴格執行患病學生和員工隔離的規定。

近一年89人流感併發肺炎 只10有打流感疫苗

2023年1月至今，錄得89例流感併發肺炎的流感重症，病例為2歲至96歲，58男31女，只有10人接種流感疫苗，近日1人死亡。