新高等法院綜合大樓金鐘原址興建　發展局重新檢視中環海濱預留地

特首李家超在2022年任內第一份施政報告公布，將金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積遷往「北部都會區」。騰空的樓面將如何？終審法院首席法官張舉能及發展局今日（22日）表示，原址將興建新高等法院綜合大樓，即不用遷離。



原本預留重置高等法院大樓的中環新海濱五號用地，發展局稱會另行檢視具體用途。



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李家超施政報告提出金鐘道政府合署近四成面積遷北都

政府銳意要發展北部都會區，李家超在2022年首份施政報告表示，區內會建造亮點發展群，帶動發展，提升生活質素，包括文化設施群、專上教育院校、大型體育設施、醫院網絡、政府設施群等，因此位處核心商業區而沒有特定地域要求的政府辦公室，例如金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積，將遷往北都，帶動該區發展並騰出核心商業區土地。

政府持續釋放港島核心商業區政府大樓用地，繼灣仔政府合署後，也計劃將政府部門遷離金鐘道政府合署，以騰空土地供應商業樓面。不過截至2023年底，全港甲級寫字樓空置率升至16.4%的歷史新高，相等於相當於7幢中環國際金融中心2期（IFC2）的總面積。

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張舉能：高等法院現址長久以來是香港司法工作象徵

終審法院首席法官張舉能今日在法律年度開啟典禮致辭時表示，座落銅鑼灣的新區域法院綜合大樓將不遲於2027年竣工及啟用；至於新高等法院的工程計劃，行政長官李家超同意劃定金鐘道政府合署現址用地（即現時高等法院大樓相鄰地段）作為興建新高等法院綜合大樓之用，而且司法機構可保留高等法院大樓現址用地，作為新高等法院綜合大樓的一部分。

張官指這幅聯合用地的可准許總樓面面積，遠較原本向司法機構提供的用地的可准許總樓面面積為大，令新高等法院綜合大樓在位置和設計方面更為理想。鑑於高等法院現址長久以來是香港司法工作的象徵，這幅用地確實是構建新高等法院綜合大樓的不二之選。「對於行政長官同意讓高等法院保留原址並擴充規模，我們再次表示深切謝意。這是我們為下一代對建設法治的未來所作的重要投資。」

他表示，新大樓需待現時金鐘道政府合署用戶全部遷往新辦公室後，方可動工興建，而現時的高等法院大樓亦需待毗鄰新大樓竣工後才可進行清拆重建，然而初步規劃及設計工作不必延緩，且快將展開。

政府發言人，行政長官高度重視和支持司法機構的工作，政府有關部門會提供足夠資源以確保司法機構有效運作，包括提供資源改善法院設施，為此政府會預留金鐘道政府合署現址作為興建新高等法院綜合大樓之用；司法機構亦會保留現時的高等法院大樓用地，待日後重建作為新高等法院綜合大樓的一部份。

發言人表示，騰出的用地為現時高等法院大樓相連地段，司法機構認為合併發展除擴充高等法院綜合大樓的規模，亦能令設計方面更具彈性，增加法庭運作效率，並能提升土地使用效益，實在是理想選址。政府相關部門會與司法機構跟進有關興建新高等法院綜合大樓的籌備工作。

發展局會另行檢視原本預留重置高等法院大樓的中環新海濱五號用地（該用地位處「政府、機構或社區」法定用途地帶）的具體用途。