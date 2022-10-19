施政報告｜北部都會區地積比提高三成　金鐘政府合署四成遷入

特首李家超今日（19日）宣讀任內第一份《施政報告》，交待落實北部都會區的細節，港府將成立由特首領導的北部都會區督導委員會出謀獻策，明年亦會成立專責部門統籌各部門推動建設，與此同時將會提高「北都」的發展密度，住宅用地最高地積比率提升至為6.5倍，較原先5倍高出三成，商業用地則為9.5倍。位處核心商業區而沒有特定地域要求的政府辦公室，例如金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積，將遷往「北部都會區」，帶動該區發展並騰出核心商業區土地。



李家超又指，將於明年內制訂具體細節，建成後北部都會區將以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閒於一體。此外，沙頭角將逐步「解禁」，港府擬於2024年起逐步開放中英街以外範圍，及推廣文化生態旅遊，並於明年初展開地區諮詢。



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成立專責發展「北部都會區」

最新一份《施政報告》提出，北部都會區將開展多項大型項目，並行政長官親自帶領「北部都會區督導委員會」，另財政司司長主持「北部都會區諮詢委員會」，由專家和社區人士出謀獻策。

港府亦會成立專責發展「北部都會區」的部門，統籌各部門推動建設；並於明年制訂具體計劃和行動綱領，建成後則以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閒於一體。

北都住宅地積提升至6.5倍 10年內平整四成地

施政報告亦提出，將提量提速提質推動「北都」發展，將「生地」變「熟地」由10多年壓縮一半時間，並會全速造地建屋，十年內完成平整四成新發展土地和落成四成單位。另會提高發展密度，住宅用地最高地積比率為6.5倍，商業用地則為9.5倍。港府亦建議興建貫穿「北部都會區」東西的「北都公路」，以及推展由洪水橋接駁至前海的跨境「港深西部鐵路」（屬「3+3」鐵路及主要幹道項目）。

區內建造亮點發展群，帶動發展，提升生活質素，包括文化設施群、專上教育院校、大型體育設施、醫院網絡、政府設施群等。位處核心商業區而沒有特定地域要求的政府辦公室，例如金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積，將遷往「北部都會區」，帶動該區發展並騰出核心商業區土地。

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李家超表示，將會即時展開前期工作，落馬洲河套區正興建三楝大樓，河套區以外首批創科用地2024年動工。另洪水橋和元朗一帶，首批多層工業大廈用地2023年完成平整，商業用地2026年完成平整，亦會落實「新積極保育政策」，逐步收回具生態價值的私人濕地和魚塘，建立濕地保育系統，2024年把紅花嶺一帶約500公頃指定為郊野公園。

施政報告又指，將會在2024年逐步開放沙頭角（中英街除外），推廣文化生態旅遊，並於明年初展開地區諮詢。

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▼三個濕地保育公園選址▼



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北部都會區由特首林鄭月娥發表的《施政報告》提出，建議花20年時間構建約3萬公頃都會區，涉及住宅單位總數達92萬個，可容納250萬人口。都會區可開拓約600公頃土地，並能新增最多約18.6萬個住宅單位。