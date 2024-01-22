法律年2024｜大律師公會杜淦堃指23條帶來擔憂　望諮詢徹底透明

大律師公會主席資深大律師杜淦堃在法律年2024開幕禮上致辭時稱，港府將就第23條立法，無疑會引發新一輪爭論，立法可能會受到攻擊。他認為新法例必須清晰準確，諮詢過程必須透明徹底，以駁斥指稱港府對民意充耳不聞的說法。



律師會主席陳澤銘則指，過去一年再有外部勢力企圖透過威脅制裁依法履行職責的法官、檢控人員及政府官員， 藉此進行施壓，這些行爲顯然是對司法、檢察和政府管治誠信的干預， 違背法治的每一個核心價值。



杜淦堃在法律年度開啟典禮致辭時稱，23條對很多人來說確實帶來憂慮。

岑子杰同性婚姻及蔡玉玲案說明法院裁決獨立

杜淦堃首先總結過去一年中，全球經濟出現顯著不穩定趨勢、持續國際軍事衝突等，值得欣慰的是，香港去年擺脫疫情，並能再與外界重新連線。他特別提到，過去一年終院審理兩宗牽涉廣泛社會及政治議題的案件：岑子杰爭取香港同性婚姻案及港台前編導蔡玉玲查車牌案。雖然律政司在上述兩案中均敗訴，但終院的裁決正生動地說明了法院在行使獨立的裁決權時，以公正、符合法理的方式解決爭議，印證了「法律面前，人人平等」的核心原則。

敦促各界評論審訊必須謹慎和克制

杜淦堃又指，即使有人不滿意法庭裁決，作出批評時都必須有根有據。他並引用「迴避待決案件」（sub-judice）的法律原則指，公眾禁止提及尚未審結的案件，以免帶來損害，任何人若對它置之不理，將是個令人擔憂的趨勢。 他敦促社會各界評論正在審訊的案件時，行使言論自由必須保持謹慎和克制 。

2024年法律年開幕在大會堂舉行。(詳看下圖)

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許多人確實對23條感擔憂

杜淦堃續指，展望未來一年，法庭除將審理重要的國家安全案件，23條立法亦快將頒布，相信香港將會受到國際法律界的密切關注。他指23條立法，無疑會引發新一輪爭論，立法可能會受到攻擊，或會面臨香港不再是自由的城市、法治已死等質疑，雖然當中部份言論可能並不真誠，但許多人確實有真正擔憂。

諮詢過程必須透明

杜淦堃認為，為了真正保護香港市民，新法例必須清晰和準確。諮詢過程必須透明徹底，以駁斥任何港府對民意充耳不聞的說法，又強調維護國家安全與保障《基本法》賦予的基本權利，兩者之間的平衡必應謹調慎校。 他相信港府會在立法過程中認真考慮公會的意見，並承諾公會會盡力傳達誠實意見和專業見解。

律師會主席陳澤銘在2024年法律年度開啟典禮致辭時稱去年仍有外部勢力圖威脅案件處理。

律師會稱再有外部勢力圖威脅案件處理

律師公會主席陳澤銘則指，「世界正義工程」公布的《2023年法治指數》中，香港在142個司法管轄區中排名第23位，比美國的排名高三位。 過去一年，再有外部勢力企圖透過威脅制裁被委派處理某類案件，或基於其法定角色而履行職責的法官、檢控人員及政府官員， 進行施壓。這些行爲顯然是對司法、檢察和政府管治誠信的干預， 違背了法治的每一個核心價值。

若不反駁會混淆公眾

陳澤銘強調，本港法官嚴格依法審理所有案件，包括涉及國家安全的案件。他們獨立行使司法權，以無懼威嚇、無偏、無私、無欺之精神主持正義。 若不反駁外部勢力基於政治驅動的行為，會令事實和法律原則模糊不清， 混淆公衆。