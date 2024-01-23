新春年花｜蘭花大王指今年生得最靚　一個限制無懼市民北上買蘭花

農曆新年將至，不少巿民辦年貨都會買年花迎新春。蘭花大王、千葉園始創人楊小龍及其子楊尹俊今日（23日）出席商場活動，楊小龍表示，今年年花沒有受天氣影響，形容今年蘭花「係最靚」。



通關以來每周有數十萬市民北上深圳消費，北上購物已成習慣，估計未來會是北上辦年貨高峰期。楊小龍無懼北上潮會影響銷情，因為法例禁止在沒有許可證下，帶任何蘭花入境。



今年新年全面「復常」，不少地方都開始掛起新年裝飾。東海城第18屆新春花展會提早由1月19日至2月9日一連22日舉行，蘭花大王楊小龍及其子楊尹俊、和鮮花盆栽批發商會主席賴榮春今日出席活動。

楊小龍：今年全港銷量會增5% 暫時訂單比往年多15%

楊小龍表示，過去3年疫情大家都甚少外出要「就住就住」，預計今年今年會有更多人買年花，亦預計今年全港銷量會增5%。他指，今年特別多人訂蘭花，皆因蘭花「襟擺」，所以大家都會提早買，暫時訂單比往年多15%。

他提到，雖然今年出現極端天氣情況，但因為蘭花在溫室種植，所以未有影響收成，甚至因為今年年初天氣好、陽光充足，形容「今年啲花真係好靚；他又指今年在東港城擺賣的品種比較靚，尤其像今日的天氣，「啲花擺花墟就一定凍親，買返去唔會開架啦，啲花苞會黃咗。」

內地買蘭花不可帶回港 除非有漁護署許可證

被問到會否擔心北上潮影響銷情，他指大家北上都只是玩樂、進食，在內地買蘭花後，不可以帶過關回港，預計大時大節大家都會留港，未有擔心北上潮會影響銷情。

「據《保護瀕危動植物物種條例》，部份野生蘭花如拖鞋蘭等乃高度瀕危植物，其貿易是受禁制的；至於進口、出口、轉口或管有其他野生蘭花，包括其部份和衍生物，必須事先向漁護署申領許可證。



漁農自然護理署發言人於2013年曾提醒離港旅遊人士，返港時切勿攜帶未領有所須許可證的蘭花。發言人表示，，經常發現從內地回港的市民在沒有許可證下帶回蘭花，此情況在農曆新年期間尤為常見。」



楊小龍表示，過去3年疫情大家都甚少外出要「就住就住」，預計今年今年會有更多人買年花，（廖雁雄攝）

料靚年花較往年貴一成 指經濟差市民反會買花沖喜

鮮花盆栽批發商會主席賴榮春就認為，疫情過後大家買年花機會增，相信今年花價與往年相若，「可能靚啲嘅年花較往年加一成。」

近年本港經濟變差，賴榮春就表示，香港人在經濟好時會買很多年花以「錦上添花」，不過亦不會因為經濟變差而拒絕買花，反而會想買花「沖喜」，他預計今年港人買年花人均消費約1,000元，最好銷情的會是「蝴蝶蘭」。

對於近日天氣「忽冷忽熱」，他指天氣對年花影響不大，加上現時不少植物如蘭花都是溫室種植，他稱多數植物都是科學種植，可通過電、水調節溫度，故「絕對影響唔到」。

近年本港經濟變差，賴榮春就表示，香港人不會因為經濟變差而拒絕買花，反而會想買花「沖喜」，（廖雁雄攝）

新品種蘭花只會在香港見到

新一代「蘭花才子」楊尹俊今年引入AI人工智能技術打理溫室花場，並跟隨日本種植模式，以AI技術種到連日本都沒有的品種。他表示，以人工智能技術種植都「落咗好多心機」，收成往年收成約五、六成，今年則增至八、九成，他對今年銷情感到樂觀。

楊尹俊表示，自己種的花是「香港人種嘅花，本土、迎合呢個市場嘅花」，故新品種在香港以外的地方都不會見到。他今次引入人工智能技術，其實都是一些簡單的指令，後期亦會人手去做，當中在商場有擺放的蘭花如「金碧輝煌」、「幸福盈門」等都是今年第一次首次亮相，亦是首批在引入人工智能技術後的新品種。

楊尹俊（左）今年引入人工智能技術打理温室花場，並跟隨日本種植模式，以AI技術種到連日本都沒有的品種。（廖雁雄攝）

東港城「百龍賀歲」一連22日舉行

東港城新春花展會「百龍賀歲」今年提早由1月19日至2月9日一連22日舉行，同時精選18 大本地培植的蝴蝶蘭及日本皇室蘭花於東港城獨家開售。商場推出$8開運蘭花於1月24開賣。