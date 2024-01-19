寒潮周六殺到　天文台料下周二三市區氣溫8度　高地或穿0度並結冰

天文台預報，一道冷鋒將在星期六（20日、二十四節氣「大寒」）至下周日（21日）早上橫過華南沿岸，氣溫顯著下降，由周六日間25度降至周日清晨15度，並且有一兩陣雨；預計下周二（23日）及周三（24日）市區更降至8度，新界地區降至7度或以下「嚴寒」級別。



這股來自西伯利亞的寒潮，料會為粵北帶來雨雪，天文台也指，本港高地氣溫或將降至0度或以下，並有機會結冰。



天文台1月19日上午11時半公布的九天天氣預報市區氣溫變化。

氣溫兩階段下降 市區由周六25度至下周二僅8度

天文台預測明日（20日）日間溫度溫暖，惟稍後時間氣溫將分兩段過程下降。第一階段將有一道冷鋒將於明晚（20日）至周日（21日）早上橫過華南沿岸，屆時本港北風會增強，氣溫顯著下降，市區兩日溫差達10度，由周六最高25度，一夜間跌至15度。

第二階段，天文台預計下周一（22日）氣溫將進一步下降，周二更會降至8度，周三也低至8度；新界嚴寒，打鼓嶺周三清晨料低至5度。高地氣溫或將降近至0度以下，並有機會結冰。

天文台料下周中市區氣溫現「雙8」，預測下周二及三市區最低8度。（天文台官網截圖）

周日渣馬氣溫顯著轉涼

周日渣馬早上顯著轉涼，預料最低氣溫為15度。天文台呼籲跑手留意天氣預測， 根據實際情況調整裝備。

最新預測顯示，周六大致多雲，早上有一兩陣雨，日間部分時間有陽光及相當溫暖。周日早上顯著轉涼，部分時間有陽光及乾燥，不再見會有陣雨預測。

▼2023年12月17日 天文台錄得入凍以來最低溫▼



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下周二密雲有雨 冷雨加劇風寒效應更加凍

天文台表示，受高空擾動影響，料下周二會有密雲及有雨。濕凍加上比較大風，風寒效應會更顯著，身體感覺溫度會比實際氣溫低，提醒市民記得注意保暖，關心有需要親友。

寒冷天氣將持續至下周四，仍相當清涼。下周五起氣溫回升，脫離寒冷水平（12度或以下），不過多雲，有幾陣雨，早晚相當清涼，這種天氣維持至28日。

▼12月21日 寒潮下大帽山極嚴寒▼

