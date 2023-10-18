高鐵抽獎｜下午2時起抽2萬份禮物 $5買高鐵雙人2天團 3步驟教學
廣深港高鐵香港段上月23日通車5周年，為慶祝開通5周年，高鐵今日（18日）將於MTR Mobile舉行「一撳抽獎」活動，送20,000份禮物，當中包括以5元購買高鐵雙人2天團或10元購買高鐵車票等。高鐵指，只要成為MTR Mobile登記用戶就可以參加，於活動當日指定時間內登入及成功進入抽獎頁面，即可進行抽獎，「一撳抽獎」活動參加辦法、抽獎日期時間及禮物種類一文看清。
▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼
抽獎日期及時間：
10月18日下午2時至6時
參加辦法：
步驟1：登記及登入MTR Mobile
步驟2：於今日（18日）下午2時至6時期間，進入MTR Mobile內「優惠」頁面，或按主頁抽獎按鈕進入抽獎頁面
步驟3：按「立刻抽獎」按鈕，結果會即時於抽獎頁面公佈
查詢網站：
https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/latest-news/Instant_Win.html
獎品：
類別1.雙人2天團
．港幣$5購買雙人2天團(順德中山團) (100份)
．港幣$5購買雙人2天團(東莞美食團) (100份)
．港幣$5購買雙人2天團(惠州美食團) (100份)
．港幣$5購買雙人2天團(東莞純玩團) (100份)
．港幣$5購買雙人2天團(河源溫泉團) (100份)
類別2.特價車票
．港幣$10購買香港至福田高鐵二等座成人車票一張 (10,000份)
．港幣$20購買香港至深圳北高鐵二等座成人車票 一張 (7,000份)
．港幣$80購買香港至東莞高鐵二等座成人車票 一張 (1,000份)
．港幣$100購買香港至廣州南高鐵二等座成人車票一張 (800份)
．港幣$100購買香港至廣州東高鐵二等座成人車票一張 (700份)
▼1月17日 高鐵車票增至1.4萬張吸引乘客購買▼
得獎通知：
港鐵將於10月31日或之前透過得奬者的MTR Mobile 賬戶的「信箱」通知奬品領取安排。得獎者須於抽奬期內及至領取奬品時必須持有有效的MTR Mobile賬戶，方可獲得獎品。得奬者須根據個別奬品的指定領取期內，按照電子換領券上列明之方法領取獎品。
領獎時出示已登入/提供有效的MTR Mobile賬戶及相關換領編號及資料以核實身份，方可領取禮品。得奬者若未能在領取獎品通知書內的指定日期、時間及地點領取獎品，得奬者將被視為放棄領獎權利。所有奬品的使用及領取須受個別條款及細則約束。
獎品類別/換領方法
．雙人2天團/致電指定旅行社
．特價車票/親身到指定旅行社