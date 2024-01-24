單親母見智障兒用糞抹牆　不堪壓力餵子食3倍劑量安眠藥　判感化

獨力照顧7歲智障兒的單親母，見兒子用糞便抹牆及地，聲稱不堪壓力，向兒子餵食3倍劑量的安眠藥，並告知社工感抑鬱想殺害兒子。她被捕向警稱只是壓力太大，並無意把兒子殺害，但認曾摑及打兒子。她早前承認虐兒罪，案件今(24日)在西九龍法院判刑，被告求情稱一直想為兒子爭取長期宿位，但未能成事，又指社工未有幫忙。裁判官溫紹明叫被告不要責怪別人，他根據報告判被告接受感化1年，但表明若她違令會改判監。



女被告 W.S.N.（36 歲，家庭主婦）承認一項對所看管兒童虐待罪，指她於 2023 年 3 至 4 月期間，在深水埗麗閣邨一單位，故意虐待7歲兒童X，或施以其他可致 X 受到不必要的健康損害。

女被告WSN在西九龍法院承認虐待7歲智障兒，判接受感化一年。(梁鵬威攝）

X有專注力失調及過度活躍

案情指，被告是單親母親並育有7歲兒子X。但X患專注力失調及過度活躍症，並有輕度智障和自閉症。社工自 2023 年 1 月跟進被告的個案，並會每周致電了解情況。

向社工發訊息稱感抑鬱想殺害X

去年 4 月 20 日凌晨，被告見X 用糞便抹家中的牆和地下，她以 WhatsApp 聯絡社工，稱對照顧兒子感到抑鬱，想餵X食安眠藥助他入睡，又稱因陷入照顧者的困境，有意殺害 X。

社工當晚到被告家，見 X 未有受傷，但仍送他入醫院檢查並通報社署後報警。被告5日後被捕，警方檢取兩箱安眠藥。

被捕後稱因當時壓力太大

被告警誡下承認她曾餵 X 食安眠藥，以控制他半夜的不當行為，在 2023 年 3 至 4 月的其中 3 天，她把劑量由半粒增至 1.5 粒。她亦承認為管教 X曾掌摑他及用衣架打 X 臀部。至於向社工提及想殺害X，被告稱其實她並無此意，只是當時壓力太大，想和X分開。

專家指兒童服過量安眠藥會呼吸困難

專家安眠藥成人的份量為每日一粒，兒童服食超過一粒屬超量，可致呼吸困難及失去意識等。

案件編號：WKCC1769/2023