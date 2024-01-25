教育及職業博覽｜政府多個部門擺攤位搶人才　警方設即場小組面試

「教育及職業博覽 2024」今日（25日）起一連四日於香港會議展覽中心舉行，公務員事務局、警務處等多個政策局和部門設立攤位，其中警務處首次在展覽設即場警員小組面試。



公務員事務局局長楊何蓓茵在開幕禮致辭時表示，政府作為全港最大的僱主，提供廣泛及多元化的就業機會，適合已準備好全力以赴和與時並進的人士。



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楊何蓓茵招人才：公務員工作極具意義及充滿挑戰性

公務員事務局於「教育及職業博覽2024」設立攤位，介紹公務員不同職系的工作和相關資訊，楊何蓓茵在開幕禮致辭時表示，政府作為全港最大的僱主，提供廣泛及多元化的就業機會，適合已準備好全力以赴和與時並進的人士。

她指，政府近年推出一系列措施，吸引有志服務社會人士投身公務員行列，包括更多部門和職系展開全年招聘、擴大公務員招聘至大學三年級學生、在本地大學舉辦招聘展覽及講座等。這些措施務求吸納不同背景的人士，包括在內地或海外就讀的香港學生，以及在職人士加入公務員團隊。

她又表示，坊間可能認為公務員的工作刻板和一成不變，但她指出公務員的工作極具意義及充滿挑戰性。參觀人士可從場內的政府部門攤位親身感受到公務員對工作的熱誠，對竭誠服務社會的承擔，以及如何克服工作上的挑戰、拼經濟惠民生的真實例子。

楊何蓓茵隨後參觀展區內的攤位，並與參觀人士交談，了解他們的求職意向。她為多個政策局和部門積極響應公務員事務局今年首次在展區舉行的「認識公務員職系講座」，派出現職同事介紹不同職系的工作資訊、求職技巧和事業發展前景，並分享日常工作遇到的故事感到高興。

職系講座合共19場，除了介紹一般職系，亦有專業職系的分享。楊何蓓茵鼓勵矢志服務市民、建設香港和貢獻國家的人士加入公務員行列，為公務員隊伍注入新血。

即場面試成功者正式投考警員可免相關考核

警務處設置攤位，向公眾展示警隊專業的一面和不同單位的工作範疇，提供最新招募資訊，也在攤位內設立「招募衝鋒車」，舉行「試當真」環節，並首次在展覽設即場警員小組面試。如成功通過面試，並於3個月內正式投考警隊，可獲豁免相關考核。招募組人員在現場解答投考問題和接受投考申請。

參觀人士可以親身接觸多個精銳部門及自願兼任職務隊，和他們交流及了解他們的裝備和日常工作。

1月25日（星期四）上午10時至下午2時半：警隊護送組／反恐特勤隊／警犬隊；下午2時半至晚上7時：衝鋒隊／網絡安全及科技罪案調查科／槍械訓練科

1月25日（星期五）上午10時至下午2時半：警察機動部隊／技術服務部／警察高空工作隊；下午2時半至晚上7時：機場特警（警犬）／槍械訓練科／警察搜查隊

1月27日（星期六）上午10時至下午2時半：警隊護送組 ／機場特警（警犬）／快速應變部隊；下午2時半至晚上7時：警察機動部隊／警察談判組／爆炸品處理課

1月28日（星期日）上午10時至下午2時半：衝鋒隊／警察高空工作隊／反詐騙協調中心；下午2時半至晚上6時：警隊護送組／水警（小艇分區）／警犬隊

教育局常秘招攬：工作任重道遠 工作具挑戰性

教育局也設置兩個攤位，均設於展覽廳1E，分別為教育局招聘（攤位編號1E-A10）及應用學習（攤位編號1E-B14），介紹教育局不同的專業職系，以及推廣應用學習，冀加深市民尤其是年輕人對教育局就業機會和應用學習的認識。

教育局常任秘書長李美嫦到場參觀及出席開幕典禮，並在參觀教育局的攤位時表示，教育局以提供優質學校教育，致力培育學生迎接人生挑戰為抱負，工作任重道遠。她指教育局不同職系的工作具挑戰性，同工能從中吸收專業知識之餘，更得到滿足感，歡迎有志投身教育專業的人士加入教育局行列。

攤位透過互動遊戲、主題短片和講座活動介紹教育局的不同專業職系，包括督學（學位）、教育主任（行政）、教育主任（中學教師）、小學學位教師，以及專責教育主任職系。教育局亦就應用學習設立攤位，並邀請應用學習獎學金得獎者擔任學生大使，向參觀人士介紹應用學習，並講述自己的學習故事。