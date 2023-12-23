楊何蓓茵：公務員愈高級　就政策發表意見空間愈小　慎言是美德

政府更新《公務員守則》諮詢稿，加入要求公務員「維護憲制秩序及國家安全」、「以民為本」等。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（23日）在電台節目指，公務員要走出舒適圈，否則只會「大落後」而未能滿足市民要求；又稱公務員愈高級，就政策發表個人意見的空愈小，認為「慎言」是美德。



此外，她承認過去有人批評公務員辦事僵化，稱無論是否事實，都應該力求進步，又指出港澳辦主任夏寶龍昨日重要講話亦提及，公務員要以民為本、解決市民問題。



公務員事務局局長楊何蓓茵。（林靄怡攝/資料圖片）

楊何蓓茵：公務員要力求進步 清楚了解大形勢

楊何蓓茵指，公務員有責任維護憲制秩序和國家安全，要以民為本，《公務員守則》諮詢後會發定稿，亦為部門首長舉行座談會，讓其到各部門解説，公務員學院課程同樣會加入更新的《公務員守則》元素。

被問及公務員以往是否按本子辦事、僵化，楊何指遇到批評都應該力求進步。她表示，公務員都要清楚了解大形勢、走出舒適圈，要了解新方法、新要求才可以滿足市民，否則會造成「大落後」。

更新版《公務員守則》正諮詢團體。（文睿攝／資料圖片）

就薪酬福利舉辦集會要避免「出亂子」

至於對政策發言的空間，楊何指無論在現實世界、網上世界都要小心，認為愈高級公務員的發言，愈容易令人將其言語與公職聯繫，故個人發言空間小，形容慎言是美德。不過，她補充指，公務員不至於不能發表意見，惟發表意見不要被誤會是表達官方立場。

公務員可爭取福利？ 楊何蓓茵：如激進、阻礙施政就勸大家唔好

不過，公務員可否因爭取福利等，與政府立場不一致？楊何蓓茵認為，為薪酬、福利都是合理的員工爭取，但若表達方式顯得如激進、阻礙政府施政、破壞社會安寧等，「就勸大家唔好」，因為「不單止踩界、仲過界」。然而，她相信公務員工會的行動都是守法、理性態度。她提醒，如公務員工會舉辦遊行、集會、示威都要小心，因為容易出亂子，及容易鼓動參加者情緒。