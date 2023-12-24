公務員守則｜表明公務員應支持23條立法　楊何蓓茵：無須質疑

更新版《公務員守則》諮詢稿加入「盡忠職守」的基本信念，公務員必須對行政長官及政府完全效忠，不可以公職身份批評政府。公務員事務局局長楊何蓓茵表明，公務員應一心一意支持政府施政，包括支持基本法23條立法，強調立法是憲制責任，不應該質疑。



政府消息人士曾稱不能反對23條立法

新《公務員守則》諮詢稿中，公務員基本信念由6項增至12項，外界焦點落在保留下來的「政治中立」和新加入的「盡忠職守」。其中，「盡忠職守」列明公務員在網上、社交媒體或其他方式，都不可以公職身分批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見，明言不應令市民質疑政府。政府消息人士早前舉例，《基本法》23條立法屬於特區政府憲制責任，立法內容可以討論，但全體公務員均不能「與政府對著幹」反對立法。

楊何蓓茵表明公務員應支持23條立法：「反對好有問題」

楊何蓓茵接受電視台訪問時表明，公務員應一心一意團結支持政府施政，包括支持基本法23條立法，「係咪可以反對23條立法？我成日都話，立法內容政府都會拎出來，立法會都有法案委員會討論法案內容㗎嘛，但應唔應該立法呢點呢，其實立法係一個憲制責任，喺基本法寫咗特區政府係應該做嘅嘢，呢個係寫咗喺《基本法》裡面，咁呢一點係毋庸置疑㗎啦，如果反對呢一點係好有問題啦」。

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罷工違《公務員守則》？楊何蓓茵：有政治目的嘅話要小心

新《守則》保留「政治中立」，惟並非維持不變，因當局添加解釋列明「必須以效忠國家和香港特區為前提」，不可以直接或間接參與阻礙政府的活動。楊何蓓茵被問到過去曾有公務員參與或組織罷工，日後會否被視為違反守則，她並沒正面回應，只是指如果帶有政治目的，公務員便要警覺，「公務員都係員工嚟㗎，佢嘅薪酬、福利呀等等呢啲方面，佢都要有個空間去同佢嘅僱主，即係特區政府去爭取嘅。咁當然啦，如果嗰個係離開呢啲 ，係有其他政治目的嘅話，咁呢一個公務員參與的確係要小心，都係要睇《守則》裡面俾佢嘅空間嘅」。

楊何蓓茵又解釋，更新《公務員守則》源於社會上對公務員有批評，例如團隊一起做事的時候會有割裂情況，行政長官李家超認為適宜再重新檢視《守則》。