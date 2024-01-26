醫療儀器公司前營運總監涉騙項目費310萬遭廉署起訴　下周二提堂

廉政公署今日（26日）表示，一名醫療儀器公司時任營運總監涉嫌訛稱一間國際公司為一個研發生產項目的買家，詐騙醫療儀器公司逾310萬元項目費用，周四（25日）遭廉署落案起訴欺詐罪，該被告已獲廉署准予保釋，以待案件下周二（30日）在東區裁判法院提訊及轉介區域法院答辯。



廉政公署1月26日表示，一名醫療儀器公司時任營運總監涉嫌訛稱一間國際公司為一個研發生產項目的買家，詐騙醫療儀器公司逾310萬元項目費用，1月25日遭廉署落案起訴欺詐罪，（資料圖片）

廉署稱，在調查貪污時，揭發一名醫療儀器公司時任營運總監涉嫌訛稱一間國際公司為一個研發生產項目的買家，詐騙醫療儀器公司逾310萬元項目費用。

廉署稱，73歲的馮宗熊，73歲，為富識醫療技術有限公司（富識）前營運總監，他被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條，已獲廉署准予保釋，以待案件下星期二在東區裁判法院提訊及轉介區域法院答辯。

案情指，被告於2018年底邀請一名投資者投資一個醫療儀器研發生產項目，投資者其後成立富識以營運該項目，並聘請被告為其營運總監。由於該項目發展進度緩慢，被告遂建議投資者投資另一項咖啡機研發生產項目，以其盈利為醫療儀器項目提供資金。

該投資者同意透過富識投資該咖啡機項目，並同意被告的建議，聘用BM Technology Design Limited（BM Tech）及韋奇工業有限公司（韋奇）為項目進行軟件開發、製造塑膠零件及供應原型機。

被告涉嫌於2019年10月至2020年4月期間，向富識訛稱一間國際飲料公司會向富識購買該咖啡機項目，意圖詐騙而誘使富識向BM Tech及韋奇支付共逾310萬元。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該國際飲料公司從來沒有與富識洽談任何生意或達成任何協議。