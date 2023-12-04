商人扮廉署人員罪成　中風失活動和語言能力　官以人道理由判緩刑

商人聲稱調查其女友涉的車禍索償案時，懷疑律師樓等作假，遂冒充廉署人員致電診所索料，因而惹上官非。他其後製作影片指控有關證人，圖「自證清白」。商人早前被裁定冒充廉署人員、妨礙司法公正8罪成，惟在候判期間中風，喪失語言及部分活動能力。案件今（4日）於西九龍法院判刑，裁判官認為本案控罪性質嚴重，但考慮到被告未有造成實際影響，判囚4個月，並基於人道理由批准緩刑18個月。



被告譚榮柏 （67歲），被控於3項冒充廉署人員罪，指他分別向3人冒充廉署人員；另被控5項妨礙司法公正罪，指他於本案審訊前，在YouTube上載5條影片，聲稱控方5名證人，曾偽造對他不利的閉路電視片段。

被告譚榮還柙候判期間中風，失去部份活動及語言能力，官判他入獄4月，但以人道理准他緩刑18個月。(廖雁雄攝)

被告中風後只能以單字溝通

辯方律師今確認，被告還押候判期間中風，只能以單字溝通。律師進一步求情指，本案源於被告時任女友所涉的一宗車禍，他在「抽絲剝繭」作出分析後，真誠相信車主行使虛假文書，其所作為是「真心為追求公義」。

求情指被告犯罪手法低級

律師續指，被告冒充廉署人員致電診所時，留下個人姓名及聯絡電話，若是存心欺騙也是用了愚蠢方法，而他最終亦未成功套取任何資料。被告及後製作影片上載YouTube，更是用了破綻百出、低級的犯罪手法。

報告指被告有迫害症人格

裁判官曾慶東判刑時引述精神科報告指，被告患有「迫害症人格」，性格傾向相信有人對他不利。背景報告則指，被告已婚，但案發時另有同居女友，後因本案分手。他被裁定罪成後依然自認無罪，悔意有限，但他在等候判刑期間中風，左腦中風導致語言及右邊手腳活動能力受影響。

被告中風後失右邊活動能力及語言能力

曾官續指，被告冒充廉署人員，罪行性質嚴重，幸而診所及早發現，他未能對任何人和事造成實質性傷害，而且三次事件均在同一日發生。此後，被告製作影片意圖妨礙本案審訊，惟證人未受影響，而且影片瀏覽量十分低。曾官最終就8罪判被告入獄4個月，鑑於被告候判期間中風，喪失右邊活動及語言能力，故准刑期以緩刑18個月方式執行。

案件編號：WKCC3845/2022