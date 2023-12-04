廉署拘38歲電腦程式員　涉社交平台轉載貼文　煽惑杯葛區議會選舉

廉政公署今日(4日)採取執法行動，拘捕一名從事電腦程式員的38歲男子，指他涉嫌觸犯《選舉條例》，在今年區議會選舉期間，於一個網上社交平台轉載煽惑他人杯葛該選舉的貼文。該男子調查正被並扣留調查中。



廉政公署今日(4日)採取執法行動，拘捕一名從事電腦程式員的38歲男子，指他涉嫌觸犯《選舉條例》（資料圖片）

廉政公署今日(4日)採取執法行動，拘捕一名38歲、從事電腦程式員的男子，他涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《選舉條例》)第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。

違《選舉條例》最高監禁三年及罰款20萬元

該男子涉嫌在2023年區議會一般選舉(區議會選舉)期間，於一個網上社交平台轉載煽惑他人杯葛該選舉的貼文。廉署人員於行動中檢走被捕男子的手提電話，並扣留該男子調查，廉署表示，不排除再有進一步執法行動，並在完成調查後，會將調查結果交予律政司徵詢法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署指，會負責執行《選舉條例》，必定會嚴正執法，打擊所有涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平、公正及廉潔。廉署又提醒市民，公開呼籲他人杯葛選舉，有可能觸犯《選舉條例》第27A條，一經定罪，最高可判處監禁三年及罰款20萬元。

11月28日，尖東天橋掛出大型區議會選舉的宣傳橫額。（蘇煒然攝）

廉署提醒《選舉條例》具域外管轄權

廉署呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。廉署已製備廉潔區議會選舉的宣傳教育及參考資料，並上載至專題網頁(www.icac.org.hk/elections)予公眾參閱。

廉署又指出，本屆區議會選舉提名期於今年10月17日展開，根據《選舉條例》，由當日起直至投票日(即2023年12月10日)被界定為是次選舉的「選舉期間」；而「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，包括網上社交平台的貼文，以及向公眾分發或傳布任何材料。《選舉條例》具域外管轄權，適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。