男教師被指8年前坐的士摸男生大腿　被裁定非禮罪成　囚12星期

中學男教師多年前與兩名學生一同乘坐的士時，被指曾向其中一名中五男生攬腰及摸其大腿。該男生8年後報警，老師早前否認非禮受審，今（26日）在東區法院被裁定罪成。裁判官何慧嫻判刑指，本案涉及違反誠信，即使其非禮程度不屬最嚴重亦不能接受，須判以阻嚇性刑罰，判其囚12星期。被告其後獲准以1.5萬元保釋等候上訴。



被告C.W.K（39歲，報稱無業），被控一項非禮罪，指他於2015年10月31日，一輛的士內猥褻侵犯男子X。

被告CWK被裁定非禮罪成，判囚12星期。

何官判刑時引述證供指，X指控被告於案發當日在的士見對他攬腰和摸大腿。辯方則質疑X的證供含糊不清，情節不合理，如被告的手何以能穿過X背後和椅背之間狹窄的空隙。惟何官認為X已在庭上清楚解釋情況，稱他的背部當時雖貼著椅背，但腰部卻仍有空隙。

官認為男生的反應理所當然

辯方另曾質疑X遭非禮時竟毫無反應，何官則認為X當時只是一名中學生，面對被告的動作感驚訝、「畀唔到反應」亦可以理解。至於X稱基於被告在學校的權力大，害怕會影響學業而未有揭發事件，辯方指被告從未任教X 的課堂，質疑被告根本無法影響X的學業。何官則認為X作為一名學生，遭老師如此對待，感到壓力和會被影響，實屬理所當然。

能升至副校不等於非禮事件沒有發生

何官最後又提及，即使被告多年為人師表，甚至獲擢升至副校長，不等於涉案非禮事件沒有發生，或X會無因由地誣衊被告。何官認為X為誠實可靠的證人，接納其證供，並裁定被告罪名成立。

被告已離職以後亦難執教鞭

辯方求情指，被告未婚，現任職項目經理，為家中經濟支柱，平日須照顧年邁母親。另被告自2022年7月已從學校離職，相信被定罪後亦難再執教鞭。辯方另呈上多封學校現職老師和舊生撰寫的求情信，指被告是有熱誠和關心學生的老師。辯方又指，本案情況有別於對年輕女士下手的情況，因社會對男生之間的身體接觸的可接受程度，與男女之間相比並不同。涉案觸碰在同類案件中較為輕微。

官被告涉違反誠信

何官聽罷判刑指，攬腰和摸大腿雖非最嚴重的非禮情況。惟本案涉及違反誠信，不管程度嚴重與否都不能接受，須判以阻嚇性刑罰。何官最後指，被告利用坐在狹窄的士內的機會非禮X，考慮到情節非最嚴重、被告初犯等，判其入獄12個星期。

案件編號：ESCC1605/2023