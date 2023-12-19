教師涉8年前的士內攬男生腰　辯方指車箱窄難接觸　或屬社交觸碰

中學男教師多年前與兩名學生一同乘坐的士時，被指曾向其中一名中五男生攬腰及摸其大腿。該男生8年後報警，老師否認非禮，案件今(19日)在東區法院開審。該男生有出庭作供，被告沒有自辯，他的代表律師在結案陳詞時指，當時車箱環境狹窄，車箱內又有另一名同學，若當時有這情況發生，同車的同學怎會不為所動。此外，事主畢業後仍與被告聯絡，並有相約食飯，又會担及自己近況。律師指出，即使事主提及的觸碰屬實，可能只是男士之間，友善的社交觸碰，認為事主並非可靠證人。裁判官把案件押後至1月26日裁決，被告准以2000元保釋。



被告C.W.K（39歲，報稱無業），被控一項非禮罪，指他於2015年10月31日，一輛的士內猥褻侵犯男子X。

被告CWK被指8年前在的士內非禮一名中五男生。

事主X對事發經過說法含糊

辯方結案陳詞指，涉案控罪屬於一對一的指控，案發距今已8年，故處理X的證供時要較為小心。辯方批評，X對於事發經過的說法含糊不清，其供詞更是存在多處內在不可能性，是一個不可信、不可靠的證人。

車箱狹窄被告的手難接觸事主腰部

對於X庭上聲稱於2015年10月31日，他與被告和一名同學一同乘搭的士時，遭被告攬腰和摸大腿。辯方質疑，X背後和的士椅背之間的空隙狹窄，被告的手難以穿過該空隙，兩度伸手攬X的腰部。更甚者，X承認當時對被告的動作沒有任何反應，也沒有反抗。

有同學在場卻不為所動

辯方續指，X在報警前曾在社交媒體提及事件經過，稱當時幸好有另一名同學在場，被告才未能有進一步動作。惟根據X的描述，3人當時在的士上肩貼肩而坐，辯方質疑若非禮真有其事，在如此狹小的空間發生這麼多事，X身旁的同學怎會不為所動。

認為只是男士之間的友善觸碰

辯方又質疑，非禮事件既如X所言令其感到不舒服，X又怎會這麼多年來都未向他人提及過。X庭上曾解釋指，這是因為害怕被告在學校的權力，但又承認被告對其成績未能造成直接影響。再者，被告於2017年已畢業，離開了X的權力範圍，卻依然與被告保持友好聯絡，更會向他更新自己近況和約食飯。辯方最後指，兩人案發時為師生關係，即使涉案觸碰真有其事，亦可能只是男士之間友善的社交觸碰。

案件編號：ESCC 1605/ 2023