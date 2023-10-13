沙咀懲教所107在囚青少年獲頒學習證書　有所員覺悟前非珍惜學習

懲教署轄下沙咀懲教所今日(13日)舉行證書頒發典禮，頒發證書予在囚青少年，以肯定他們在學業及職業訓練考試上付出的努力及取得的成果。其中一名所員感謝懲教署給予改過自新的機會，並分享自己在單親家庭長大，母親即使患病亦前往院所探望，令他非常感動，並覺悟前非，珍惜時間努力學習。



懲教署沙咀懲教所今日舉行證書頒發典禮，頒發證書予在囚青少年，以肯定他們在學業及職業訓練考試上付出的努力及取得的成果。嗇色園董事會主席馬澤華（中）在典禮上頒發證書予在囚青少年。（政府新聞處圖片）

107名所員報考各類學術及職業訓練考試

懲教署轄下沙咀懲教所今日舉行證書頒發典禮，頒發證書予在囚青少年，肯定他們在學業及職業訓練考試上付出的努力及取得的成果。過去一年，沙咀懲教所共有107名所員報考各類學術及職業訓練考試，其中包括DSE中學文憑考試、英國城市專業學會考試、劍橋英語考試、GAPSK中小學普通話水平考試，以及由香港善導會、香港大學專業進修學院、基督教勵行會、建造業議會、通利音樂基金和職業訓練局舉辦的考試，範疇包括餐飲服務、咖啡沖調及拉花藝術訓練、特色飲品（非酒精類）製作、粵式烹調、多媒體設計、音樂、屋宇裝備及洗衣技巧等。

他們共考獲298張證書，當中134張為優良成績，而參與典禮的18名所員共考獲92張證書，其中41張為優良成績。

睹母親患病都前往院所探望 所員覺悟前非

其中一名所員表示，感謝懲教署給予改過自新的機會，並指自己在單親家庭長大，母親即使患病亦前往院所探望，令他非常感動，覺悟前非，珍惜時間努力學習。另外有所員的母親指，見證兒子在所內接受訓練期間經歷正面改變的喜悅，感激懲教署人員的協助，讓她體會到更生工作的意義。

所員亦學以致用，利用在創意多媒體製作技術訓練課程學到的拍攝和剪接技術製作一條短片，透過記錄不同所員的學習情況及在院所受訓的心路歷程。 舞獅隊及步操樂隊的所員亦為出席的人士表演舞獅和演奏多首樂曲，藉表演答謝家人和懲教人員給予的支持。

舞獅隊及步操樂隊的所員亦為出席的人士表演舞獅和演奏多首樂曲，希望藉表演答謝家人和懲教人員在更生路上給予的支持。（政府新聞處）

嘉賓嗇色園董事會主席馬澤華表示，嗇色園十分支持懲教署的更生工作，並於2023年3月設立「嗇色園關愛更生教育基金」，支援在囚人士於教育和職業訓練的需求，協助有經濟困難的在囚人士持續進修。他勉勵所員要心存正念，目光放遠，積極迎接未來的挑戰。