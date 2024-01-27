社區客廳｜九龍區有3至4個新址　孫玉菡：部份可於年中啟用

深水埗社區客廳在去年12月推出，勞工及福利局局長孫玉菡今（27日）出席港台節目時表示，陸續收到商界再提供已裝修的地方做社區客廳，初步認為當中有3至4個地點合適，位置均於九龍區，期望部份可於年中啟用。



另外，孫亦透露當局正修訂密閉空間工作的安全與健康工作守則，其中一個方向是多使用科技，如在入口設置攝錄機拍攝入內工作的工人裝備及紀錄時間，以杜絕其僥倖心態及監察工人的工作時間等，期望今年上半年推出。



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孫玉菡今出席港台節目時表示，自深水埗社區客廳在去年12月推出，陸續收到商界再提供已裝修的地方做社區客廳，當中社署與數個承辦商已談到接近尾聲，甚至已有社署同事到場地視察。他續指，初步認為當中有3至4個地點合適，位置均於九龍區，「有一個好似深水埗咁大又有，有一個細少少嘅」，她期望其中一至兩個可於年中啟用。

另外，就社聯建議，可按各區居民需求規劃社區客廳的服務內容，無需要求每個社區客廳都要有2,000呎的地方。孫玉菡認為，社區客廳設計不希望只服務某一群組的劏房戶，而是服務所有的劏房戶，故地方一定不可以太小，加上地方是由商界捐，「相信有能力的商界是可以做得到。」

除社區客廳外，近年亦發生不少嚴重的工傷意外。孫玉菡提到自己做勞工署出身，對工傷議題會有多一份的關注，而近日局方亦正修訂密閉空間工作的安全與健康工作守則，並正與業界商討細節。他提到，其中一個方向是多使用科技，如在入口設置攝錄機拍攝入內工作的工人裝備及紀錄時間，以杜絕其僥倖心態及監察工人的工作時間等，期望今年上半年推出。

勞福局去年放寬26項工種輸入勞工，孫玉菡表示，至今收到2700宗申請，涉及輸入2萬9千人，包括侍應、初級廚師、售貨員等。（資料圖片）

高才通來港者 九成來自內地

至於輸入人才方面，孫玉菡指出，當局已批出51,000份高才通計劃申請，當中已有3.6萬名申請者到港，配偶及子女等受養人亦有約3.5萬至3.6萬人已來港。他續指，來港者九成多人來自內地，但當中四成在海外大學畢業，而工作年資較淺的一批人才，更是平均每四人就有三人在海外升學，包括英、美、澳、加等地的名牌大學。

被問到勞福局早前表示會為相關人士進行追蹤問卷調查，以了解申請人的工作及生活狀況的進度，他指出，現時調查已近尾聲，不久將來會交代結果。他亦提到，有不少高才通來港的人士關注子女就學和學廣東話等事宜，當局會透過人才辦提供協助，希望留著他們在香港生活。

另外，勞福局去年放寬26項工種輸入勞工，孫玉菡表示，至今收到2,700宗申請，涉及輸入2.9萬人，包括侍應、初級廚師、售貨員等。