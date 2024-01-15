社區客廳｜劏房戶稱生活顯著改善　從兒子功課到煮食洗衣均獲支援

由政府牽頭推動的社區客廳試行計劃，是本屆政府針對劏房住戶需要推行的精準扶貧重點項目。自深水埗社區客廳啟用後，有劏房戶稱生活獲得顯著改善，與兒子毋須再局限於狹小空間煮食、洗衣、讀書溫習。社會福利署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠表示，政府目標是讓不少於70%服務使用者，在生活空間、社區歸屬感和人際網絡得到提升。



梁女士（右）認為，社區客廳能支援她家中的大小事，對她有很大幫助。（政府新聞處圖片）

大專生指導功課 兒童活動空間增加

住在百多呎劏房的梁女士稱，社區客廳支援她家中的大小事。以兒子學習為例，以往在家讀書若遇難題，梁女士有時不懂而無法幫忙。而且因家務纏身，梁女士無暇陪伴玩耍，兒子只能在斗室中看看電視解悶。

梁女士現在接兒子放學後，幾乎都會到深水埗社區客廳，孩子活動空間大增，營運機構更提供課後支援，安排大專生在場指導完成功課，令她不用擔心。孩子做完功課，還有其他小朋友以至社區客廳人員都一同玩耍。

在剛過去的冬至，梁女士（右）與其他家庭一同在深水埗社區客廳做湯圓應節。（九龍樂善堂提供）

提供煮食洗衣機 參加活動擴闊圈子

由於家中狹小無法放置洗衣機，梁女士以往要手洗衣服。現在能以相宜價錢使用社區客廳的自助洗衣和乾衣設施。

透過參加社區客廳的興趣小組，梁女士的社交圈子也得以擴闊。在剛過去的冬至，她與其他使用服務的家庭一同製作湯圓，本月初也參加了製作朱古力蛋糕的活動。此外，不同家庭日常也可在備餐間一同做飯。

深水埗社區客廳主管徐滙宗表示，劏房地方狹小，煮食空間不理想，也未必足以放置洗衣機，因此社區客廳的自助洗衣設施，以及提供完善煮食用具的備餐間，最受使用者歡迎。

政府牽頭跨界合作 陸續增加設立

深水埗社區客廳是計劃下首個旗艦項目，服務對象為居於劏房的低收入家庭，透過政、商、民合作，由商界提供場地，政府委聘九龍樂善堂負責營辦，並透過關愛基金撥款，承擔深水埗社區客廳的營運開支。

社會福利署助理署長陳麗珠表示，政府期望透過計劃，為劏房住戶提供額外生活空間，並拓闊其人際網絡，從而改善他們的生活質素，增加對社區的歸屬感。政府未來會在劏房住戶較為集中的地區設立更多社區客廳，讓更多基層家庭受惠。