社區客廳｜七成受訪者冀15分鐘內行到　機構倡按居民分佈需求規劃

一個人住在不足40呎的劏房，唯一室內娛樂是在床上「碌」電話，跟前妻分居後，謝先生一直缺乏社交，直至開始去社區客廳煮飯，與其他單身人士一同用餐，他開始期待每次的聚餐。跟丈夫育有兩女的阿芬則非常喜歡社區客廳的玩具房，每當女兒在玩具房玩耍，她也可以在客廳，與左鄰右里在客廳聊天，藉以喘息、減壓。



有機構於去年8月至10月透過問卷調查訪問480個劏房住戶，約七成受訪者希望由居所到社區客廳，步行路程為15分鐘或以下。調查也將受訪住戶劃分成三個群組，指出有兒童住戶較需要玩樂空間、功課輔導等兒童相關項目，較匱乏的單人或成人住戶則較需要洗衣、淋浴設備、煮食空間等家居設備項目。該機構建議，當局透過更大規模的研究，了解各區居民分佈，並因應他們的需求，規劃社區客廳的地點、及設計服務內容。



劏房戶稱喜歡社區客廳 能聚餐增社交

謝先生跟前妻分居後，一個人住在不足40呎的劏房約4年，單位只夠放一張碌架床，家中亦難以洗衣，任職散工的他也時常早出晚歸，雙餸飯作晚餐，室內唯一娛樂是在床上「碌」電話，欠缺社交。直至得到社工協助、參與小組，他認識到很多處境相似的劏房住戶，也開始去社區客廳聚餐。

一家四口住在葵涌劏房的阿芳則說，非常喜歡社區客廳的兒童玩具房，能讓一班居於劏房的小朋友可以安全地遊玩，她的女兒也經常去玩具房玩耍，她也安心在客廳，與左鄰右里在客廳聊天，藉以喘息、減壓。

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社聯調查：八成半受訪者冀提供服務助申請資助

政府去年推出社區客廳試行計劃，為劏房戶提供額外生活空間，社聯於2023年8月至10月透過問卷調查訪問480個劏房住戶，了解他們對社區客廳的需求及期望。當中24%受訪者屬一人住戶、32%屬二人住戶、44%屬三人或以上的住戶。受訪住戶中，也有58.1%居於一個沒分隔的空間，人均居住面積中位數約55平方呎。

問卷調查結果顯示，在各項設施及服務中，近八成半受訪者希望社區客廳有協助申請社會福利／服務，約七成人希望社區客廳能提供健康資訊，運動／健身空間、學生讀書温習空間、小朋友玩樂空間，以及功課輔導／補習服務，均有逾六成人希望社區客廳提供。

如仔細劃分成三個群組，有兒童住戶較需要學生讀書温習空間、玩樂空間、功課輔導／補習、托兒等兒童相關項目；較匱乏的單人或成人住戶則較需要洗衣／乾衣、淋浴設備、煮食設施/空間等家居設備項目；而匱乏較少的住戶則傾向需要協助申請社會福利等服務。

社聯於2023年8月至10月透過問卷調查訪問480個劏房住戶，了解他們對社區客廳的需求及期望。（受訪者提供）

倡地點鄰近居所 步程約15分鐘

至於社區客廳的位置方面，約七成受訪者希望由居所到服務提供的地點，步行路程為15分鐘或以下。以深水埗及油尖旺區為例，社聯指出，若要所有受訪住戶能於估算15分鐘內到達服務點，該範圍最少需要6個社區客廳。

社聯建議，當局可透過更大規模的研究，了解各區居民分佈，並因應他們的需求，規劃社區客廳的地點、及設計服務內容。社聯也表明，各社區客廳不一定要提供一致及全面的設施／服務，服務點可有不同元素，應視乎地區需要設計服務。