社區保母｜培訓時間短　狄志遠促訂更明確指引：半義工要趨專業化

九個月大女嬰疑受虐，其保母被捕，社署證實，該名33歲保母屬屯門仁愛堂的社區保母。勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）出席活動後，將檢討社區保母現有的指引、及要求的訓練流程及時間。



社福界立法會議員狄志遠指出，社區保母以往算是「半義工」服務，津貼不高，培訓時間亦短，坦言擔心今次事件會影響大眾對社區保母的信心。他認為，如要提高大眾對社區保母服務的信心，必須將服務由「半義工」推向「專業化」，促當局訂出更明確、「屬要求而非僅非作參考性質」的指引，詳細列明社區保母的招募及培訓流程；並制定培訓課程及內容，確保社區保母有足夠知識及能力照顧兒童；也要訂出統一監管機制，讓不同機構跟從。



社福界立法會議員狄志遠指出，社區保母以往算是「半義工」服務，津貼不高，培訓時間亦短，認為如要提高大眾對社區保母服務的信心，必須將服務「半義工」推向「專業化」。（資料圖片／黃浩謙攝）

另兩間提供服務機構 有列明跟進及持續訓練

翻查另外兩間正參與「鄰里支援幼兒照顧計劃」服務機構的網上資料，申請成為社區保母的流程包括面試、家居評估/探訪，服務前訓練，經配對後便會投入服務。至於保母投入服務後，其中一間服務機構列明會跟進保母照顧情況、另一間則寫道保母需持續進行訓練。

目前培訓只有數小時

社福界立法會議員狄志遠指，社區保母以往算是「半義工」服務，其津貼並不高，現存指引較為粗疏，在社區保母投入服務前的培訓也只有數小時，難以涵蓋不同育兒知識、技巧、以至與確保兒童安全相關的法例、遇上突發事如何處理等。

他建議，當局應提出明確指引，列明整個招募及培訓社區保母、以至及後跟進及監管的流程，甚或訂立一個課程，涵蓋育兒知識、技巧、法例等等。他強調，這個指引不應是「參考性質」而是必須跟從的要求。

倡設監管機制

此外，他建議當局在指引中訂明一個監管機制，讓不同服務機構可以跟隨。他舉例，可要求社區保母每次照顧完兒童後，向機構作簡單匯報，藉著這些匯報，機構可了解社區保母照顧期間遇到的困難，及時提供支援。

狄志遠坦言，擔心今次事件會影響大眾對社區保母的信心，又指現時社會家庭的複雜性增加、兒童照顧也變得複雜，如果要大眾對社區保母的服務有信心，必須要將以往的「義務工作」推向「專業化」。他說雖然理解社福界現時也面對人手問題，但認為不能因此而犧牲服務質素。