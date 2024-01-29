私隱公署去年接157宗資料外泄事故　按年飆五成　近半涉黑客入侵

私隱專員公署今日（29日）發表2023年工作總結，指去年接獲157宗資料外泄事故通報，按年大幅增加50%，當中48宗來自公營機構、109宗來自私營機構，最多為黑客入侵，佔41%。



不過起底個案僅處理756宗，按年大減57%，當中九成涉經社交媒體平台及即時通訊軟件起底，最終140宗起底個案展開刑事調查，共31人被捕。



2024年1月29日，私隱專員公署發表2023年工作總結。（資料圖片）

公眾查詢逾1.5萬宗 收集使用個人資料佔32%

私隱專員公署工作總結指，2023年接獲15,914宗公眾查詢個案，較2022年的14,929宗上升7%，當中收集及使用個人資料以32%佔最大類別。查詢中亦有793宗為有關套取市民個人資料用作詐騙用途，較2022年的707宗增加12%。

資料外泄事故 公營機構佔48宗

私隱專員公署於2023年亦接獲157宗資料外泄事故通報，48宗來自公營機構、109宗來自私營機構，較2022年的105宗大幅增加50%。當中黑客入侵以41%佔最多；遺失文件或便攜式裝置佔27%；經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料佔13%。

黑客入侵方面，勒索軟體／黑客組織Lockbit以6宗佔最多，BlackCat亦有兩宗，其餘包括Akira、BianLian、C1oP、CUBA、eCh0ralx、Elbie、Faust、HIVE、Trigona。

個人資料私隱專員鍾麗玲。（郭梓謙攝）

起底個案大減57% 140案展開刑事調查

私隱專員公署於2023年亦處理756宗起底個案，相比2022年的1,764宗大減57%，當中90%經社交媒體平台及即時通訊軟件起底，其餘10%為張貼單張及寄信發件。

起底原因以金錢糾紛的43%佔最大類別，其次為家人及感情糾紛佔20%、工作糾紛佔5%，及政見糾紛佔2%。

最終140宗起底個案展開刑事調查，31宗轉介予警方跟進，另外就起底展開30次的拘捕行動（包括兩次與警方聯合），共有31人被捕。

私隱專員公署並向23個平台發出378個停止披露的通知，涉及10,682個起底信息，遵從率超過95%，成功移除117個用作起底的頻道。