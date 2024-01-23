新年延長通關｜一文看清安排　卓永興：年卅及初二交通運力達8萬

去年除夕煙花後大批內地客滯留，政府就農曆新年假期制定特別通關安排。署理政務司司長卓永興今（23日）宣布，深圳灣口岸於年三十至年初四（2月9日至13日）一連五日通宵運作；羅湖口岸年三十及年初二（2月9日及11日）延長服務兩小時至凌晨2時。所有持口岸許可證的私家車都可在該五日使用深圳灣口岸，惟如要使用本已24小時通關的皇崗口岸，則必須持有該口岸許可證。



他指，入境處預料農歷新年期間有750萬人次、包括香港及旅客出入境，已通知各交通營辦商增班次，料年三十及年初二鐵路及巴士交通，單單在晚上9時至凌晨1時，可提供每晚8萬人次運力，足以疏導旅客。《香港01》整合資訊，一文看清農曆新年假期特別通關安排。



▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



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1、延長管制站運作



•深圳灣口岸：

農曆年三十至年初四、即2月9日至13日通宵運作。

客車清關亦會24小時營運，所有持深圳灣、落馬洲皇崗、文錦渡及沙頭角口岸許可證的私家車，都可使用深圳灣口岸通宵服務。

另外，因應落馬洲皇崗仍有重建工程，清關櫃檯較少，故只會允許持有皇崗許可證客車過關，其餘車輛須往深圳灣口岸。

•羅湖口岸：

羅湖口岸年三十及年初二、即2月9日及11日，延長服務兩小時至凌晨2時，東鐵尾班車會於該兩日的翌日（即年初一及年初三）凌晨1時開出。

2、關口交通安排



•署理政務司司長卓永興稱已要求營辦商加強接駁往返各口岸巴士服務，包括落馬洲支線、深圳灣、皇崗、港珠澳大橋及香園圍口岸。

•專營巴士公司會增設NB2及NB3兩特別通宵巴士，方便乘客來往深圳灣口岸至元朗、天水圍及屯門。

•卓永興提醒市民，因應羅湖口岸在年三十及年初二延長開放，由金鐘開往羅湖的東鐵綫尾班車凌晨1點開出，乘客須預留時間。

•跨境巴士方面，卓永興稱已與營辦商安排新增凌晨時段使深圳灣口岸服務，並加強皇崗口岸服務，包括由佐敦、太子及灣仔等市區出發的跨境巴士及皇巴士。

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3、防控工作



•各口岸部門減少前線人員休假，並在其他口岸抽調人員調配，有需要時會啟動全部通關櫃台疏導人流。

•由海關、入境處及警方等組成的跨部門聯合行動指揮中心，會在長假期期間啟動，實時監察情況，作調配人手，包括增開更多過關e道等。

•運輸署的緊急事故交通協調中心會24小時運作，監察口岸交通及發放消息。

•保安局會適時啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察各口岸公眾秩序，有需要時調配各部門行動，一旦擠塞會安排改往其他口岸。

卓永興表示，入境處預料農歷新年期間有750萬人次、包括香港及旅客出入境。（歐嘉樂攝）

卓永興表示，入境處預料農歷新年期間有750萬人次、包括香港及旅客出入境，已通知各交通營辦商增班次，料年三十及年初二鐵路及巴士交通，單單在晚上9時至凌晨1時，可提供每晚8萬人次運力，料足以疏導旅客。

被問到為何羅湖口岸只可以在兩日延長2小時服務，卓永興解釋，因為要有鐵路配合，而每晚鐵路都要進行維修。運輸及物流局局長林世雄補充，已盡量平衡乘客需要及鐵路維修的需求。