澳門推免費車船票搶客　國際旅客飛抵香港機場可即領票直達澳門

澳門政府自恢復通關後積極搶客，以促進旅遊經濟。澳門旅遊局今日（30日）宣布，由2月1日起，推出「免費直達巴士車票及船票」優惠，包括澳港機場直達、噴射飛航及金光飛航，向訪港的國際旅客（大中華地區以外），提供免費車船優惠。旅客只要憑有效的外國旅行證件及電子機票等證明，便可即場換領車票，或預約免費船票。



澳門旅遊局今日宣布，與澳港機場直達、噴射飛航及金光飛航合作，為到訪香港的國際旅客提供免費直達巴士車票及船票優惠。國際旅客可免費獲贈單程車票或船票，相關的車船優惠活動期分別為半年及7個月。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

飛抵香港機場即可換領免費車票

免費直達巴士優惠的活動期為2024年2月1日至8月31日，訪港的國際旅客在飛抵香港國際機場後，只需憑有效的外國旅行證件和登機牌，在禁區內即可換領免費車票，便可在海天中轉大樓，直接乘坐直達巴士經港珠澳大橋前往澳門。

赴澳前七日內抵港可換免費船票

客船優惠的活動期為2024年2月1日至7月31日，向訪港國際旅客提供前往澳門的單程船票優惠，吸引旅客延伸行程赴澳旅遊。相關國際旅客只需憑有效的外國旅行證件，及赴澳前7日內抵港的登機證存根、電子機票或交通票據，可提前預訂免費船票。