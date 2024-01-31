電線槽醜聞｜發展局拒公布首批測試結果　怕公眾誤會工程全受影響

《香港01》去年11月揭發廣華醫院及啟德體育園鍍鋅電線槽質量未達標，建築署及後稱會化驗148項電線槽的工程合約，首批38項工程化驗會在去年12月中完成，惟首批測試結果仍未公布。

立法會議員江玉歡周三（31日）就首批工程化驗結果一事作書面質詢，發展局局長甯漢豪回覆指，發放部份測試結果會導致公眾誤以為名單上的工程合約全部受事件影響，僅稱全部檢驗完成後，會適時公布結果。



政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程

記者在廣華醫院新大樓地庫、地下及15樓內的電訊房、電掣房及天花等六個位置，以測厚儀量度電線槽鍍鋅層厚度，測試了超過150個接觸點，測試的數值只有0至5.8微米，即所有結果都是不達標。（香港01記者攝）

除廣華醫院及啟德體育園電線槽質量涉嫌未達標外，《香港01》在1月再發現入伙約一年的東涌新居屋裕雅苑、落成數年的公屋滿東邨及碩門邨（二期）的電線槽質量疑同樣未達標。

立法會議員江玉歡就電線槽質量未達標一事作書面質詢，查詢148個政府工程項目及供應商完整名單，並詢問當中38項首批電線槽測試結果，以及會否擴展化驗至近年落成的工程。

發展局局長甯漢豪書面回覆指，148項涉及電線槽的工程合約正分批檢驗及提交報告。局方稱若單獨發放工程合約名單及供應商名單，或部份測試結果，不整全的資料可能會導致公眾誤以為名單上的工程合約全部受事件影響。

發展局稱現階段不宜披露，當全部檢驗工作和報告完成後，才會適時公布項目名單及結果，未有定下具體日期。

擴展至近年完工工程？ 發展局：按機制維修保養

但對於會否擴展化驗至近年完工工程，局方僅稱會按既定機制跟進維修保養。如局方日常檢查發現電線槽質量問題，會要求承建商按合約條款作出跟進。

廣華醫院重建工程耗資100億元，新大樓已落成啟用。（盧翊銘攝）

另外，立法會議員江玉歡就醫管局首次回覆傳媒廣華醫院電線槽達標一事再作查詢，質疑為何局方首次回覆傳媒兩次測試均屬合格，最終對外公布不達標。醫管局稱指初步檢測會基於儀器及測量位置不同，出現不同結果，故再在醫院實地摘取樣本化驗證實未達標，但現階段未有證據顯示初步檢測涉及人為疏忽或欺詐行為。

立法會議員江玉歡就首批電線槽化驗結果一事作質詢，發展局局長甯漢豪指，發放部份測試結果會導致公眾誤以為名單上的工程合約全部受事件影響，僅稱全部檢驗完成後，會適時公布結果。（余俊亮攝）

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