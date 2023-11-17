電線槽醜聞｜醫管局未提跟進其他醫院　議員批欠監管　促禁接工程

廣華醫院重建工程中，新大樓被揭採用次一級電線槽，涉嫌偷工減料，醫管局昨夜（16日）亦證實事件，但卻未交代對同一供應商的屯門醫院和瑪麗醫院的後續跟進行動。《香港01》月初亦曾向發展局、房屋署、房協查詢，過去兩年，涉事承辦商「順昌機電集團」曾否承辦旗下工程、工程的驗收和檢測方式，以及會否檢查相關項目等情況，惟事隔已半個月，仍未有回覆。



有立法會議員批評，不論醫管局或負責工程的部門，一直未有交代工程檢測的情況，近月更被揭發，跌手術燈供應商再次中標，反映當局在項目品質管理有問題，但不論醫衞局、醫管局高層等均不掌握事件發展，如同「冇睇新聞」，亦凸顯不同部門不協調，亦反映當局未有從港鐵沙中線醜聞中汲取教訓，促請當局盡快披露一般工程項目監管情況，並宣布是否會禁止涉事承辦商投標。



《香港01》已向醫管局追問，屯門醫院和瑪麗醫院的跟進行動，正待回覆。



廣華醫院新大樓電線槽疑偷工減料，鍍鋅層不達標。電線槽供應商為「順昌」。（香港01記者攝）

鍍層厚度及重量均未達標準

醫管局周四公布，獨立專家檢測廣華醫院電線槽鍍層厚度後，發現電線槽鍍層的厚度少於20微米（μm）的標準，而重量亦未達每平方米275克（275g／m²）的相關標準，確認有關電線槽的鍍層厚度及重量均不合規格，未達工程合約中訂明的標準。

醫管局指，已再次去信承建商，要求承建商就電線槽鍍層厚度不合規格作出解釋；並會根據合約追究責任。當局續指，已責成項目顧問及承建商採取以下措施作出補救︰

．在不影響醫院運作下，按實際情況訂立優次更換不合規格的物料或採取其他可行補救措施（包括在物料未宜更換時，加強檢查保養維修的安排等）



．承擔因物料不合規格對醫管局引致的開支及損失



▼廣華醫院工地現場▼



建築署調查148項涉及電線槽工程合約

建築署亦表示，正聯同相關政府部門及公營機構，對現正進行約148項涉及電線槽的工程合約，按緩急先後，實地採集電線槽樣本，安排認可化驗室進行檢驗並提交報告，以確定電線槽鍍層是否符合合約標準。首批約38項工程合約的測試估計三至四個星期內完成。

醫管局的回覆未有交代同由「順昌機電集團」供應電線槽的屯門醫院和瑪麗醫院，會否進一步檢查，以及相關跟進行動。

另外，《香港01》在11月2日，即「順昌」涉嫌在廣華醫院工程偷工減料的報道刊登當日，向發展局、房屋署和房協查詢，過去數年間，政府工務工程和公營房屋項目，有否外判予順昌集團、相關工程項目的驗收情況、以及相關工程的後續跟進等，惟事隔已兩個星期，仍未獲回覆。

順昌機電集團曾在官方網站，披露曾承辦多個公營房屋項目。（資料圖片／順昌機電集團網頁截圖）

順昌機電集團曾在官方網站，披露曾承辦多個公營房屋項目，包括何文田常樂街居屋的電氣系統安裝、蘇屋邨2期公營房屋的消防及給排水系統安裝等。記者今日嘗試再到「順昌」官網，發現該網站已無法再瀏覽，只有其母公司「建聯集團」有顯示「順昌」的公司簡介，但附上的「順昌」連結，同樣無法瀏覽。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片／余俊亮攝）

田北辰：未有在沙中線事件中汲取教訓

實政圓桌立法會議員田北辰表示，近月整個公營醫院體系「醜聞百出」，卻「完全唔出嚟解釋」，亦無工程或批標部門的主管問責，亦無公布會否停賽，直言五年前的港鐵沙中線醜聞，亦要擾攘多時，才在政府介入後，勒令涉事承建商停賽，今次無公布後續跟進情況，批評當局未有在沙中線事件中汲取教訓。

他又特別提到，聯合醫院手術燈塌上事件的供應商Getinge，在事發後，仍可至少三度中標，顯示整個醫院和醫管局均對不能掌握各部門的情況「，「左手跌嘢落嚟，右手就照批嘢畀佢（供應商）」，而醫管局行政總裁高拔陞亦似乎對事件並不知情，批評對方「連新聞都唔睇，離曬大譜，最唔能夠接受公立醫院呢種文化。」

他續指，醫管局作為醫院的主理機構，但態度卻疑似將今次醜聞交予建築署獨自跟進，而在接二連三的醜聞後，掌管醫院事務的醫衞局亦無交代，認為政府應介入事件，監察醫院的情況。

立法會工務小組委員會議員江玉歡。（資料圖片／鄭子峰攝）

江玉歡：政府唔好同我講話冇審核員

立法會工務小組委員會議員江玉歡亦表示，廣華醫院涉嫌偷工減料的醜聞，顯示工務工程的項目品質管理出現問題，惟事件曝光半個月以來，當局一直未有交代檢驗過程，亦未有回應傳媒查詢，「以億計嘅工務工程，需要有檢測制度，唔好同我講話冇assessor（審核員）」，直指當局無詳細交代的做法並不理想。

她續指，審核員是工程界的專業崗位，新加坡等地更會投放資源培訓相關專才，惟本港的工務工程卻試圖以「風險為本」為原則，抽驗工程物料，令承建商在「較低風險」的範疇有機可承，試圖偷工減料，事件亦凸顯當局未有妥善運用科技檢測。

她認為今次事件上，建築署需要承擔責任，惟醫管局「好似唔見咗人」，質疑醫管局在接二連三的醜聞上的角色，「（醫管局）有冇做過嘢？」

林哲玄：打撃外界對香港的工程的信心

立法會醫療衛生界議員林哲玄指，雖然對廣華醫院的工程進度或有影響，但認為所有新建策物的電線槽都要再檢查，同一個涉事供應商的用料再三檢查。他又認為事件令人感到氣憤，因為香港的工程認證和檢測，橫觀國際都屬高水準，現時竟然有獲認證的建築材料被揭發不是符合政府規格要求、甚至在港流通，認為這打撃外界對香港的工程的信心，促請嚴厲追究。

至於其他醫院是否需要排查，林哲玄指自早前有公立醫院發生塌天花板事故後，醫管局已有做排查工作，「現時要追究回五十年前的工程是否有偷工減料，不現實。」

立法會新型工業化的產業發展小組委員會，圖為盧偉國。（蘇煒然攝）

工程界盧偉國：不會對建築造成結構性影響 更換仲大工程

工程界立法會議員盧偉國今日向《香港01》表示，電線槽不合規格不會對建築造成結構性影響，指電線槽僅是防止電線生鏽之用，「睇唔到需要更換，喺目前呢個階段，因為實際上更換呢，其實仲大工程，都幾麻煩。你郁過晒啲電線咩？咁就唔需要嘅。至於你話鍍層薄，究竟對防鏽影響有幾多呢，亦都坦白講個影響未必話好大。」

他續說：「一般嚟講，我睇唔到電線槽整薄到啲真係會對個成本有好大嘅得益，因為呢啲都係啲比較有標準嘅嘢，同埋呢啲都係一般常見嘅設施，所以聽醫管局進一步調查」，故為何較電線槽未達標，要留待承建商解釋。

至於醫院現時有何方法可填補漏洞，減慢電線生鏽漏洞，盧偉國指可以額外加塗層，後續如何處理都要靠醫管局了解實際情況處理，醫管局亦要進一步調查電線槽不合規格的原因。