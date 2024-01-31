世界幣Worldcoin遭私隱公署調查　掃描收集個人虹膜信息涉違例

個人資料私隱專員公署今日（31日）下午根據法庭手令進入Worldcoin（「世界幣」）項目在香港六間分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的處所進行調查。指該公司掃描收集參與 「世界幣」項目人士的虹膜信息，藉此獲取註冊身份，可能涉及違反 《個人資料（私隱）條例》的規定。



私隱專員公署表示，關注 「世界幣」在香港的運作涉及嚴重的個人資料私隱風險，並相信有關機構收集及處理敏感的個人資料的情況可能涉及違反 《個人資料（私隱）條例》的規定，為了保障市民的個人資料私隱，公署已經依據既定程序王動啟動對「世界幣」的調查。

根據私隱專員公署早前收集的情報，參與 「世界幣」項目的人士需要讓有關機構透過虹膜掃描收集其虹膜信息，藉此獲取註冊身份（即 WorldID，「世界幣」稱之為一本數字護照），並可免費獲得虛擬貨幣 「世界幣」。

私隱專員公署表示，在今日的行動，行使《私隱條例》下的權力，持法庭手令進入上述六間處所進行調查，要求有關各方交出相關文件和資料。

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私隱專員公署表呼籲市民應小心保護自己的敏感個人資料，切勿隨便參與一些收集敏感個人資料的活動，例如虹膜掃瞄。公署續指，虹膜信息是生物辨識資料的一種，一般而言，生物辨識資料是獨一無二及不可改變的，故市民在提供其生物辦識資料前尤其需要考慮有關機構：

* ﻿收集生物辨識資料的合法性；



* ﻿收集生物辦識資料的程度及目的；



* ﻿該些資料將會如何使用，將會披露或轉移子哪些人士或機構；



* ﻿保留生物辦識資料的期限；及



* ﻿保障生物辦識資料所採取的安全揩施。



私隱公署刑事調查組高級個人資料主任盧迪凡表示，根據機構網站，WorldID是辨識身份的認證，用以分辨AI人工智能還是真人，香港有幾多人參與是調查方向之一，暫時沒有收到任何有關「世界幣」收集個人資料的投訴。他提醒市民在提供資料時需再三思考，公署再次呼籲市民提高警惕，公署會繼續進行調查，如有再一步結果會再一步公告。

盧迪凡表示，誰為負責人是調查方法之一，由於公署沒有權利禁止六個處所營運，故只可以呼籲市民要小心。公署稱其調查範圍包括相關機構資料收集、保留及使用方面，會就其保安、內部使用指引及政策是否足以保障使用者資料。

他表示接獲情報並分析後，留意到去年12月相關機構由一個營運點增至五個營運點，部份可收集虹膜資料。