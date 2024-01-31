廉署50年　曾製作經典廣告口號　昔日童星：貪污令下一代受害

廉政公署踏入50周年，過去曾製作不少經典廣告，其中一個80年代廣告《玩具篇》，以一個女孩「買玩具作戰失敗」小故事，帶出「貪污令眾人，以至下一代均會受害」的信息。當日的小女孩Pelene如今是一名屋宇測量師，作為專業人士，深明不可行差踏錯，她亦把誠信觀念灌輸下一代。廉署多年來，還有一些經典口號，包括「早知結果 何必當初」、「香港 勝在有ICAC」。



廉署1980年廣告-玩具篇。（廉署提供）

廉署在1980年一輯廣告，講述一個小女孩為購買心儀的洋娃娃，努力儲蓄零用錢，有一天，她打破豬仔錢罌，跑去玩具店打算將洋娃娃買回家時，卻因為有人貪污，令洋娃娃被抬高價格，小女孩最後買不到心頭好，感到無奈及失望，帶出「貪污令眾人，以至下一代均會受害」的信息。

44年前飾演這個「失望小女孩」的Pelene，今天是一名屋宇測量師，她早前參與廉署舉辦的誠信領導工作坊與廉署同事「相認」。她表示，當年拍攝廉署廣告印象深刻， 仍記得拍攝當日，曾一度「扭計」，全廠拍攝人員停下手上工作來哄她，最後完成了拍攝。Pelene還透露，當年廣告播出後，她到酒樓喝茶也被很多人認出是「女主角」，廉署廣告受歡迎和深入民心的程度可見一斑。

Pelene亦表示，廉署宣傳廣告令她從小已認識到貪污禍害，深明守法的重要：「隨着自己一直於香港長大，也是一位專業人士，知道不可行差踏錯，這是廉署令我們扎根，讓我們很多從小長大至出來工作的人都知道，不可以隨便收受利益，不可以貪污，因為貪污對自己前途會有很大影響。」至於如何教育下一代，已為人母的Pelene則表示，她會把誠信觀念灌輸給小朋友，教導小朋友要誠實，不要說謊。

1980年代初開始，廉署還製作了廣告《蘋果》、《囚車》、《紙袋》等廣告，共通點大多以「靠嚇」的手法，即是達到阻嚇目的，令人對貪污卻步，從而讓公眾領會貪污禍害。廉署經典宣傳口號「早知結果 何必當初」亦在此時誕生。

踏入1990年代，部份市民擔憂香港能否繼續保持廉潔，當時廉署在制訂宣傳策略時特別強調廉署會繼續保持有效控制貪污，爭取市民支持一同捍衛廉潔的價值，同時創作了「香港 勝在有ICAC」這句深入民心的廣告宣傳口號。