廉署辦體育誠信課程　黃德森：防貪意識助推動體壇專業及產量化

廉政公署首次舉辦「體育總會誠信領導課程」，為全港40個不同運動項目的體育總會管理人員，提供專業誠信培訓，協助加強體育總會的防貪意識。體育專員黃德森指出，提高防貪意識有助推動本港體壇「專業化」及「產量化」，去擦亮香港的金漆招牌。立法會議員霍啟剛指，體育總會在輪選運動員方面需要有公平公正的概念，期望體育事業能在廉潔基礎下發展得更好。



廉政公署首次舉辦「體育總會誠信領導課程」，為全港40個不同運動項目的體育總會管理人員，提供專業誠信培訓，協助加強體育總會的防貪意識。（廉署提供）

體育專員黃德森認為，培訓課程內容聚焦各體育總會實際需要，有助提高體育界的防貪意識，「很多分享的案例，尤其針對體育總會決策人，『專業化』要持續發展，誠信、公開、廉潔、透明都是必要的，否則我們不會選出一個最優秀、最有能力的運動員去參加亞運、奧運，為香港取得最好成績。」

體育專員黃德森認為，培訓課程內容聚焦各體育總會實際需要，有助提高體育界的防貪意識。（廉署提供）

他續指出：「『產業化』方面，例如我們有一個『M』品牌計劃，會給予每項合資格活動最高1,500萬元資助。如果總會沒有善用金錢，當中又被懷疑有貪污成份，會令香港蒙羞。到現時為止，我們也監管得很好，各總會亦嚴守紀律，保持廉潔、公開、公平、公正的宗旨辦好國際賽事。我們須有持之以恆的操守，去擦亮『香港』的金漆招牌。」

立法會議員霍啟剛指，體育總會在輪選運動員方面需要有公平公正的概念。（廉署提供）

霍啟剛：盼廉潔基礎下發展得更好，走得更遠

立法會議員霍啟剛表示，體育界經常提到「奧林匹克」精神，「奧林匹克」精神的核心是更高、更快、更強，但提到比拼高下，要比快，一定要在同一起跑線，這個公平意識十分重要。

他又提到，每個體育總會亦會遇到運動員遴選制度、財務運用制度、甚至是使用公帑和舉辦活動的制度和流程等，都很需要運動員的精神，把公平、誠信的概念放入其中，課程可令體育總會有更高的警覺性、更高的責任感，了解如何管理好一個體育總會運作，令每個環節，都可達到誠信的重要目標。他又期望，廉署持續推出相關課程，令香港體育事業在廉潔基礎下發展得更好，走得更遠。

防止貪污處處長莊家樂表示，課程設計了小組討論環節，讓學員透過一些個案，分享各總會在誠信管理方面的經驗。（廉署提供）

防止貪污處處長莊家樂表示，課程除了為體育總會提供實用及有效的防貪建議，亦設計了小組討論環節，讓學員透過一些個案，分享各總會在誠信管理方面的經驗，期望學員將課程中的得着，帶到各自的體育總會，提升整個業界防貪能力。