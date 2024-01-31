智能的士咪錶｜CabCab先於100輛的士試行　第二季將支援電子支付

香港首個獲政府認可智能的士咪錶「CabCab」今日（31日）推出，可提供電子收據，將來隧道等附加收費亦可在CabCab自動計算車資，減少人手計錯，第二階段會支援二維碼、信用卡等電子支付工具。CabCab指首階段會在100輛市區及新界的士試行，目標今年第三季有1,000輛的士配備智能咪錶。



本地的士管理營運商Mobile Shop旗下品牌CabCab，聯同汽車科技研發中心(APAS)今宣布，在電子支付方案供應商俊盟國際(EFT Solutions)支持及創新科技基金資助下，推出本地首個獲得政府認可的智能的士咪錶「CabCab」

智能的士咪錶「CabCab」除提供電子收據等功能，將來的士司機接載乘客使用收費隧道、收費道路、收費區，或其他服務收費時，只需於 CabCab 上選取相應附加費用，系統即會自動計算車資，避免以往需經人手計算附加費而出現的人手計錯情況。

CabCab稱，近年電子支付工具需求急增，計劃第二階段支援更多電子支付工具，包括二維碼、信用卡、輕觸式NFC等相關主流支付方式及接入海外錢包。

CabCab也計劃加入車聯網技術，新增的士電召台、定位系統等功能。CabCab指，首階段先有100輛市區及新界的士試行，目標今年第三季有1,000輛的士配備智能咪錶。