的士業引入智能咪錶　接受信用卡PayMe電子支付　100部的士先試

的士業服務其中一個為人詬病之處，是收費方式一直落後於各種交通工具，主要仍是收取現金，近年部分的士引入八達通收費機，但仍未普及。



本地的士管理營運商推出，聯同電子支付供應商，推出首個智能的士咪錶「CabCab」，提供20多個電子支付平台付款方式，包括Visa、Mastercard、PayMe及AlipayHK等，預計初期會有100部的士試行。



本地的士管理營運商Mobile Shop旗下品牌CabCab，聯同汽車科技研發中心（APAS）合作，與電子支付方案供應商俊盟國際（EFT Solutions），一同推出香港業界首個智能的士咪錶「CabCab」，將於本月中宣布詳情。

CabCab董事總經理黃羽庭表示，推出智能的士咪錶是希望進一步提升服務質素及收費系統，他提到現時國內計程車全部都在使用電子支付，香港的士就相對落後，因而想將收費系統推向電子化及國際化。

這款智能的士咪錶可在20多個電子支付平台使用，如常見的八達通、信用卡Visa和Mastercard、PayMe及AlipayHK等都有提供。

黃羽庭（左）表示，智能咪錶項目投資1500萬元。（資料圖片／黃偉倫攝）

他續指，整個系統投資1,500萬，預計初期會有100部的士試行智能的士咪錶，並可免費讓司機試用，期望日後智能咪錶會全面推出，業界亦會與運輸署商討相關安排。他提到，司機租借或購買咪錶的費用未定，預計租借費用約百多元一個月、購買費用則為千多元。