2024交通費｜的士加價方案達共識　紅的落旗$32　業界盼年初通過

不同的士團體過去一年分別向運輸署提出加價方案，運輸署回覆指業界已取得加價共識，署方正處理中，當完成評估後會適時交行政會議及立法會審議。據的士業界透露，最終共識方案為市區的士落旗加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，兩者跳錶加2毫。



有的士商會表示，運輸署近日已完成評估，當最終審核完成後會提交至行會及立法會審批，商會指的士收費已落後通漲多年，過去9年只加了5元，吸引不到新血入行，稍後會約見運輸及物流局與運輸署反映，期望可在2024年第一季內通過加價申請。



的士2022年7月17日落錶加價3元，市區的士（即紅的）落旗27元、新界的士（即綠的）23.5元。的士業界不同團體2022年底至2023年1月，曾向運輸署提出不同加價方案，主要分為兩個方案，方案一是紅的及綠的落旗加6元至33元及29.5元，跳錶不變；方案二為紅的落旗加5元至32元、綠的加4.5元至28元，跳錶加2毫。

運輸署回覆查詢指，的士團體2023年3月就業界的建議加幅方案取得共識，署方正處理該申請。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，最終共識為方案二，即紅的落旗加5元至32元、綠的加4.5元至28元，跳錶加2毫。他引述運輸署最新進度，指署方已就方案完成相關評估報告，當得到該署最終審批後，會交予行會及立法會審議。

周國強提到，署方也承認現時的士收費落後通漲，並指過去9年，紅的落旗只加5元，對比幾乎年年加價的港鐵、以及獲批加幅高逾10%的專營巴士，是加價較少的交通工具。

香港的士小巴商總會理事長周國強。（資料圖片/石恩彤攝）

他說，近年的士保險費、墊底費加一倍，而的士司機若有少少意外，便會被扣墊底費，再加上抄牌等情況，減去該些成本後所得收入或不多，「有時意外唔係一個人啱哂或錯哂，可能乘客唔舒服而要停低，可能都要被扣錢。」

周續稱，明白乘客希望普遍的士司機可改善服務態度，但認為先改善司機收入，才能更平衡服務質素，達到市民對的士司機的期望。他指計劃約見運輸局及運輸署官員會面，期望新年後有清晰加價路線圖，今年第一季內可批准加價。

香港無綫電的士聯會黃羽庭。（資料圖片/羅君豪攝）

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭亦表示，希望今年第一季可通過加價申請，並指現時綠的司機短缺嚴重，繁忙時間經常不夠車，「收費太低，繁忙時間塞車、好多短客，一支旗成本太高，好需要增加短途收費。」

運輸署表示，正按的士營運的財務可行性、的士營運成本、的士與其他公共交通工具的收費之間的合理差距、整體供求情況、服務質素，以及市民對收費加幅的接受程度等所有相關因素，審視的士業加價申請，在完成評估後，會適時將建議提交行政會議及立法會審議。