投資推廣署： 外國商會不憂23條立法　去年助382間企業來港

《基本法》23條立法諮詢周三展開公眾諮詢，投資推廣署今日（2日）舉行記者會時稱，有約八成商會稱對23條立法沒有特別考慮或計劃撤離，相信法例不會影響企業來港做生意。署方於記者會後澄清，數據是來自美國商會近日發布的年度調查，當中指出78%會員無計劃在未來3年內將總部撤離香港。



署方又提到，去年一共協助382間公司來港，按年增27%，以內地公司佔最多，佔整體35%。署方稱，過去數年，來港企業的增長有所減緩，主要受到疫情及外圍經濟不明朗因素影響，企業相信待經濟好轉，會再度來港推動業務，整體對今年招商引資進度感到樂觀。



投資推廣署署長劉凱旋（左一）指今年吸引外國大型活動在港舉辦，包括將在今年三月首次舉辦美國的潮流藝術文化盛事ComplexCon Hong Kong。（資料圖片／ComplexCon香港提供圖片）

投資推廣署署長劉凱旋表示，署方一直與商會或外國領事一直有討論23條立法的相關議題，引述他們稱，自身或其他國家均有制定維護國家安全的法例，香港現時進一步落實有關法例，商會等會留意條文細節，認為只要經過足夠諮詢，就會合理，相信不會影響他們做生意賺錢，有八成商會均稱沒有計劃或會特別考慮什麼。

來港企業內地佔最多達35% 其次英國及美國

她表示，去年一共協助382間公司來港，按年多27%。她指，企業表明繼續來港，因為香港是賺錢的好地方，令人鼓舞，企業營運首年總共為本港經濟帶來達616億港元的投資和創造超過4,100個新增職位。而這382間公司來自45個經濟體，中國內地繼續是最大的來源市場，共有136間公司；其次是英國（48）、美國（34）、新加坡（27）和澳洲（13）。

她稱，署方目標為2023至2025年可吸納1,130間企業來港，設立新業務或擴展現有業務，按目前進度，2023年工作已是階段性達標。她又稱，過往數年來港企業的增長有所減緩，主因是疫情及外圍經濟不明朗，令跨國公司不只在亞洲，亦在其他國家地區關閉辦公室。她指，外商期待經濟好轉時，再度來港推動亞洲地區業務增長，整體上對今年招商引資進度感到樂觀。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

繼續於一帶一路國家、中東國家舉辦活動

另外，劉凱旋提及今年會繼續舉辦第九屆香港金融科技周，透過人工智能、區塊鏈及Web3.0等，以創新科技驅動金融服務作為例子，亦會在今年三月底舉行第二屆「裕澤香江」論壇。

她稱今年會繼續在一帶一路國家包括東盟及中東舉辦活動，例如圓桌會議或與當地商界的會議。她續指，今年會吸引外國大型活動來港，例如下月首次舉辦美國的潮流藝術文化盛事ComplexCon Hong Kong、Art Basel Hong Kong及Fortune Innovation Forum 等一系列盛事。

她補充，今年投資推廣署擬在埃及及土耳其設立辦事處，其中一個辦公室將會在今個財政年度內開啟。