23條立法｜丘應樺：有責任對外解釋政府立場　招商引資會迎難而上

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，過去一年引進了382間企業，投資額達616億元，為香港帶來約4,100個就業機會，形容成績理想。問及政府推行基本法23條立法，會否影響招商引資工作，丘應樺稱當局有責任解釋港府立場，「我諗我哋都要迎難而上，冇一樣嘢係容易」。



商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片/蘇煒然攝）

政府早前成立引進重點企業辦公室負責招商引資，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，局方過去一年引進382間企業來港，投資額達616億元，為港帶來約4,100個就業機會，形容成績理想，有信心達到三年引入1,100間企業的目標。

他表示，來港企業中，不論內地還是外地來港企業都較以往多，包括內地企業由92間增至136間；英國企業48間，較以往34間為多；美國來港有34間，也較之前30間為多；新加坡都有27間，較以往20間為多。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，過去一年引進了382間企業，投資額達616億元。（資料圖片）

他形容勢頭非常好，強調局方在每個國家都會努力，除歐美外，新興的東盟、歐亞等地區都會尋找機遇，但是否來港、撤出還是留守香港，都要視乎企業本身策略。

外企以香港作總部減少 丘應樺信會回流

駐港外國企業數目雖回復至疫情前，但以香港作為總部企業則只有1,336間，較疫情前少13%。丘表示，相關數字一向有上落，疫情時因不同原因須撤離香港或遷至其他總部，但相信復常後看到香港機遇，會陸續回流香港，政府也會盡力招引他們回港。

基本法23條立法勢在必行，問及會否令招商引資工作變困難時，丘應樺指局方有必要說好香港故事，將香港整體情況向外推廣，倘政府推23條，當局有責任對外解釋香港政府整體立場，「我諗我哋都要迎難而上，冇一樣嘢係容易。」