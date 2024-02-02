59歲男洗澡疑一氧化碳中毒送院　機電署揭涉用無煙道式熱水爐

衞生署衞生防護中心接獲通報一宗新增個案，涉及一名59歲男子。他於1月30日在家洗澡時被發現在浴室內不省人事，隨即被送往博愛醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。病人現時情況穩定。因應近日洗澡時一氧化碳中毒個案增加，政府呼籲市民應採取措施預防一氧化碳中毒。



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機電署調查發現，涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不應在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室内排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署的人員已撿走涉事熱水爐作進一步調查。如調查證實有人違反《氣體安全條例》，機電署會考慮作出檢控。

法例規定氣體用户在使用住宅式氣體煮食爐具時，必須購買經署方批准並附有「GU」標誌的住宅式氣體煮食爐具。（機電署網頁圖片）

機電署強調，使用不合規格的氣體熱水爐涉及重大的安全風險，而在室內使用無煙道式熱水爐，在沒有充足通風的情況下，很短的時間內即有可能產生大量一氧化碳。根據《氣體安全條例》，所有無煙道式氣體熱水爐，均不得在香港裝置以供浴室使用。

一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士，則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

機電署提醒市民以下事項：

1. 住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐；

2. 無論安裝、更換或維修氣體熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行，否則有機會違反《氣體安全條例》，違者會被檢控；

3. 使用氣體用具時，包括氣體熱水爐及氣體煮食爐，必須保持室內的通風，例如應開動抽氣扇及不應關閉所有窗戶及門戶；

4. 住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查。如氣體熱水爐有破損或不正常的操作狀況，應立即停用，並向註冊氣體供應公司查詢。